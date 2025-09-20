{ 20 сентября 2025 }

Авторский вечер одноактных балетов «Мистерия» от Игоря Цвирко

Рубрики: [Анонсы]  [Новости]  

Мистерия от Игоря Цвирко

Премьер Большого театра, лауреат премии «Душа танца» и многократный номинант «Золотой маски» Игорь Цвирко представит на сцене Филармонии-2 три одноактных балета — яркие образцы современной хореографии.

В проекте, где Цвирко выступит как идеолог, режиссёр и исполнитель, примут участие звёзды российского балета: Кристина Кретова, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Ксения Рыжкова, Денис Савин, Анастасия Винокур, Александр Водопетов, Мана Кувабара, Алессандро Каггеджи, Каролина Заборне, Вагнер Карвальо и Михаил Тимаев. Музыкальное сопровождение обеспечат пианист Александр Ключко, а также пианистка и композитор Настасья Хрущёва.

Мистерия от Игоря Цвирко 3

Откроет программу «Сюита Рахманинова» на музыку великого русского композитора. В неё вошли три номера хореографии Алессандро Каггеджи — «Элегия», «Трио» и «Без комментариев», — а также миниатюра “Bells Pas” в постановке Юрия Посохова. «Музыка Рахманинова затрагивает самые глубокие струны души, с первых нот рисуя многогранные образы», — делится Алессандро Каггеджи. Игорь Цвирко добавляет: «Юрию Посохову удалось передать её трепет и чувственность так, как не удавалось никому».

Продолжит вечер балет «Русские тупики» в хореографии Максима Петрова. Постановка, отмеченная премиями «Золотая маска» и «Золотой софит», основана на цикле произведений Настасьи Хрущёвой и размышляет о поиске смысла среди жизненных перипетий.

Завершит программу «Врубель. Демон» на музыку Александра Муравьёва — хореографическое осмысление драматической судьбы художника Михаила Врубеля. «Создание прекрасного всегда требует жертв, — говорит хореограф Александр Могилёв. — История вновь и вновь показывает, как гениальность оборачивается тяжёлой ценой».

Приходите погрузиться в мир высокого искусства и эмоций!

4 октября 2025

Концертный зал имени С. В. Рахманинова (Филармония-2)

Билеты можно приобрести по этой ссылке.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. Игорь Цвирко представит новую программу «Мистерия» на сцене театра «Геликон-Опера»

    2. Игорь Цвирко представит новую программу «Мистерия» на сцене театра «Геликон-Опера»

    Уникальный проект «Мистерия» — это вечер современной хореографии, состоящий из трёх одноактных балетных спектаклей, созданных российскими балетмейстерами-новаторами. Спектакли пройдут 21 и 22 октября на сцене театра «Геликон-Опера». Генеральный продюсер программы — Премьер Большого Театра Игорь Цвирко.  Вечер современной [Читать...]


  2. «Русская классика балета» на сцене Филармонии-2

    3. «Русская классика балета» на сцене Филармонии-2

      30 декабря на сцене Концертного Зала имени С. В. Рахманинова Филармонии-2 выступят звезды российского балета — премьер Большого театра России блистательный Игорь Цвирко, ведущая солистка ГАБТа обворожительная Кристина Кретова и другие звезды российского балета!   Премьер Государственного [Читать...]


  3. Три века балета за один вечер

    4. Три века балета за один вечер

    Объявлена программа «Star Gala. Звезды мирового балета»: за один вечер зрители смогут увидеть признанные шедевры хореографического искусства XIX, ХХ и даже ХХI века в исполнении лучших артистов современности!  Краткая история балета! Балетный гала состоится в Crocus City Hall [Читать...]


  4. «Без слов» Игоря Крутого

    5. «Без слов» Игоря Крутого

    Новый двойной инструментальный альбом Игоря Крутого «Без слов. Часть 4. Часть 5» выпустила компания «АРС-рекордз». Пластинка включает в себя шедевры мировой классики в современной лаунж-обработке, в частности произведения И.С.Баха, В.А.Моцарта, М.Равеля, Ф.Шопена, Э.Грига, А.Хачатуряна и др. В апреле [Читать...]


  5. Классика русского балета. Уникальные шедевры

    6. Классика русского балета. Уникальные шедевры

    Классика русского балета — это вечер, посвященный великому искусству — балета, который на протяжении  многих лет создает абсолютно прекрасный мир любви и восхищения, завлекая  сердца в таинство танца.           27 марта — всемирный день театра. Специально для  взыскательных зрителей на  сцене самого современного театра Москвы  “Русская [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««