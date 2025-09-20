Авторский вечер одноактных балетов «Мистерия» от Игоря Цвирко

Премьер Большого театра, лауреат премии «Душа танца» и многократный номинант «Золотой маски» Игорь Цвирко представит на сцене Филармонии-2 три одноактных балета — яркие образцы современной хореографии.

В проекте, где Цвирко выступит как идеолог, режиссёр и исполнитель, примут участие звёзды российского балета: Кристина Кретова, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Ксения Рыжкова, Денис Савин, Анастасия Винокур, Александр Водопетов, Мана Кувабара, Алессандро Каггеджи, Каролина Заборне, Вагнер Карвальо и Михаил Тимаев. Музыкальное сопровождение обеспечат пианист Александр Ключко, а также пианистка и композитор Настасья Хрущёва.

Откроет программу «Сюита Рахманинова» на музыку великого русского композитора. В неё вошли три номера хореографии Алессандро Каггеджи — «Элегия», «Трио» и «Без комментариев», — а также миниатюра “Bells Pas” в постановке Юрия Посохова. «Музыка Рахманинова затрагивает самые глубокие струны души, с первых нот рисуя многогранные образы», — делится Алессандро Каггеджи. Игорь Цвирко добавляет: «Юрию Посохову удалось передать её трепет и чувственность так, как не удавалось никому».

Продолжит вечер балет «Русские тупики» в хореографии Максима Петрова. Постановка, отмеченная премиями «Золотая маска» и «Золотой софит», основана на цикле произведений Настасьи Хрущёвой и размышляет о поиске смысла среди жизненных перипетий.

Завершит программу «Врубель. Демон» на музыку Александра Муравьёва — хореографическое осмысление драматической судьбы художника Михаила Врубеля. «Создание прекрасного всегда требует жертв, — говорит хореограф Александр Могилёв. — История вновь и вновь показывает, как гениальность оборачивается тяжёлой ценой».

Приходите погрузиться в мир высокого искусства и эмоций!

4 октября 2025

Концертный зал имени С. В. Рахманинова (Филармония-2)

Билеты можно приобрести по этой ссылке.