Волшебство русского балета: Игорь Цвирко и Кристина Кретова в предновогоднем гала‑концерте

Игорь Цвирко — премьер Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), чьё мастерство давно покорило ценителей балета. Он стал первым исполнителем роли Германа в «Пиковой даме» (музыка Петра Ильича Чайковского, хореография Юрия Красавина), блистал в заглавных партиях балетов «Марко Спада» (музыка Даниэля Франсуа Эспри Обера) и «Нуреев» (музыка Ильи Демуцкого). Трижды номинированный на премию «Золотая маска» и удостоенный премии «Душа танца», Игорь сотрудничал с такими мэтрами хореографии, как Пьер Лакотт, Юрий Посохов и Алексей Ратманский. Стремясь сделать балет доступным для широкой публики, Цвирко организует хореографические вечера, где на одной сцене собираются мировые звёзды и звучат лучшие фрагменты классических постановок.

В дуэте с Игорем выступит неподражаемая Кристина Кретова — прима‑балерина ГАБТа, снискавшая славу как в России, так и за рубежом. В нашей стране её величают «лучшей Карениной Большого», а в Китае почитают как «вторую Уланову». Уникальная способность Кристины к перевоплощению позволяет ей с равной убедительностью воплощать на сцене самые разные образы: от трепетной Мари в «Щелкунчике» (музыка Чайковского) до темпераментной Кармен в «Кармен‑сюите» (музыка Жоржа Бизе в обработке Родиона Щедрина). Особенно значимы её премьерные исполнения партий Прюданс Дювернуа в «Даме с камелиями» (хореография Джона Ноймайера, музыка Фридерика Шопена) и Веры в «Герое нашего времени» (музыка Ильи Демуцкого).
21 декабря в Зале Рахманинова «Филармонии‑2» Игорь Цвирко и Кристина Кретова вместе со звёздами ведущих московских театров представят предновогоднюю программу «Классика русского балета». Зрителей ожидает восхитительное путешествие по шедеврам хореографического искусства: они увидят фрагменты «Спящей красавицы», «Лебединого озера» и «Щелкунчика» (музыка Петра Ильича Чайковского, хореография Мариуса Петипа и Юрия Григоровича), проникнутся драматизмом «Ромео и Джульетты» (музыка Сергея Прокофьева), восхитятся изяществом «Раймонды» (музыка Александра Глазунова), почувствуют магию «Жизели» (музыка Адольфа Адана), окунутся в восточный колорит «Баядерки» (музыка Людвига Минкуса) и «Легенды о любви» (музыка Арифа Меликова), а также насладятся красочной «Шехеразадой» на музыку Николая Андреевича Римского‑Корсакова.
Не упустите шанс окунуться в атмосферу предновогоднего волшебства на этом незабываемом балетном вечере!

Нелли БЕГАНОВА.

