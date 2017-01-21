«Пазманский дьявол»: Не всё так просто

В категории фильмов о спорте уже давно отпочковался отдельный поджанр боксёрской драмы, который кинематограф каждый год старается пополнять всё новыми и новыми, доселе не рассказанными историями. На этой раз пришло время истории Винни Пазиенцы, уроженца Род-Айленда и чемпиона по боксу. Спортивная карьера Винни стала олицетворением одной из самых популярных и скорее даже заезженных микро-сюжетов вышеупомянутого поджанра – падение героя с вершины успеха, а затем постепенное возращение на неё. Это было и в «Рокки», и в «Нокдауне» Ховарда, отчасти и в «Рестлере» (так как всё-таки не про бокс), и даже в недавнем «Левше» Фукуа. Единственным сюрпризом в жанре стал «Крид» Куглера, разбавив его интересным подходом и исполнением выше всяких похвал. Следует ли из вышесказанного, что «Пазманскому дьяволу» Бена Янгера нечем удивить? Скорее да, чем нет.

Янгер собственноручно адаптировал историю Пазиенцы для переноса её на экран, и даже получил одобрение самого Мартина Скорсеза, автора, на секундочку, возможно, лучшего фильма о боксе, «Бешеного быка». На главную роль позвали Майлза Теллера, который после всяких «Фантастических четвёрок» и «Дивергентов» жуть как искал серьёзную драматическую роль. Историю Винни вполне можно считать подходящим вариантом. Двадцатисемилетний боксёр только что стал чемпионом во втором среднем весе, после того как сменил прежнего тренера с внешностью и причёской Дональда Трампа на нового – Кевина Руни (Аарон Экхарт в весьма необычном для себя физическом воплощении), и перешёл из лёгкой весовой категории во вторую среднюю. Но не долго праздновал Пазиенца, страшная автомобильная катастрофа чуть не оторвала боксёру голову. Врачи наложили гипс на шею, а в череп вкрутили несколько стальных болтов, поддерживающих массивную конструкцию на голове. О выходе на ринг не было и речи, Винни выглядел и передвигался как чудовище Франкенштейна. Однако завидное упорство и несокрушимый характер спортсмена не позволили ему проводить дни на кровати, поедая чипсы и просматривая телешоу. Попросив Кевина о помощи, они превратили подвал дома в небольшой спортзал, где они вместе тренировались и возвращали Винни обратно в строй.

Собственно, это самое возвращение называют величайшем в истории спорта. Однако тернистый путь Джима Брэддока из «Нокдауна» выглядит чуточку амбициознее, но там была и другая временная эпоха, и куча социальных проблем, и в чисто техническом плане постановка Рона Ховарда куда профессиональнее Янгера. Возвращение Пазиенцы можно смело назвать самым драматическим (не учитывая «Левшу» по двум причинам: 1 – излишняя драматизации фильма и 2 – это не реальная история). Но чтобы драма достучалась до зрителей, её нужно ещё достойно показать, а тут на первый план выходят как раз актёрские таланты. Теллер – парень, безусловно, талантливый, но в этом фильме он далёк от своей лучшей на сегодняшний день актёрской игры (речь идёт, конечно же, об «Одержимости» Дэмьена Шазелла), да и в недавних «Парнях со стволами» актёр как-то больше запоминается даже с учётом бомбического Джона Хиллы. Всё же Майлзу не удалось пройти тропой Майкла Б. Джордона в «Криде» (по возрастной категории только он подходит под сравнение). Однако если кто и сияет в «Пазманском дьяволе», так это Аарон Экхарт, перевоплотившийся в сутулого лысеющего тренера с приличным таким пивным брюшком. Выдав вторую яркую роль второго плана после «Чуда на Гудзоне» в этом году, Экхарт демонстрирует знание персонажа – манера поведения и фирменный акцент копировались прямиком с архивных записей.

Тандем спортсмен-тренер является всегда центральным в любом боксёрском байопике. Вспоминаются великолепно-противоречивые отношения героев Рассела Кроу и Пола Джаматти из не раз уже упомянутого «Нокдауна», или удивительная линия Джордана и Сталлоне в «Криде». В обоих этих фильмах были не просто сильные обоюдные актёрские исполнения, но и замечательно прописанные характеры персонажей. Не зная, каким на самом деле является Винни Пазиенца в реальной жизни, версия Майлза Теллера говорит нам, по сути, только об одной персональной характеристике человека – он упорный (напористый, целеустремлённый, выберете синоним, который вам нравится больше). Его нельзя назвать верным, умным, храбрым, харизматичным, забавным, он просто обычный спортсмен, который хочет встать на ноги и завоевать титул. Может, его характеристика прослеживается в финальной цели? Но нет, он не грезит о славе, ему не особо нужны деньги, да и вместо поисков настоящей любви, он предпочитает глазеть на полуголых стриптизёрш в клубах. Тоже самое и с героем Экхарта, он как бы смешной, но не слишком, верный, но на это акценты не делаются, мудрый, но только когда это нужно по сценарию, весёлый, но не до конца. В 2016 году вышла ещё одна боксёрская драма под названием «Каменные кулаки» Хонатана Якубовича про Роберто Дюрана, которого сыграл Эдгар Рамирес, а его тренера воплотил на экране Роберт Де Ниро. Несмотря на то, что в целом фильм хуже «Дьявола», а ещё может войти в историю, как кино о боксе с самыми безобразно поставленными сценами самого бокса, Роберто имел очень яркую характеристику. Абсолютно взрывной характер, бурлящая кровь, эмоциональность, безрассудность, даже лёгкое безумие (вот кого нужно было прозвать «дьяволом»). Не скажу, что Дюран вызывает при просмотре симпатию, скорее обратное, но это хотя бы какая-то эмоциональная реакция на главного героя. А Винни что? Хороший боксёр, не привык сдаваться и нашёл силы в себе после аварии. Зритель как бы желает ему удачи и всего наилучшего в жизни и карьере, но настоящей эмоциональной связи так и не возникает.

Раз уж речь зашла о постановке боёв, что для данного жанра также очень важно, то «Пазманский дьявол» здесь опять же не может этим похвастаться. Проблемы две: почему в двухчасовом фильме о боксе всего от силы минут 15 самих поединков и зачем было их снимать со сменой ракурса каждую секунду, сбивая зрителя с толку не только в понимании, какой удар был нанесён, но и кто вообще где? В последнее время постановкой поединков удивили только два фильма – «Левша» (Фукуа снял боксёрские матчи в стиле телевизионной трансляции) и «Крид» (Куглер попросту позволил зрителю находиться на ринге во время боя). «Пазманский дьявол» все два часа неспешно боксирует у себя в уголке кинематографа, отделённым под спортивные байопики, не рискуя ни взрывными атаками, ни запоминающимися финтами. Его джебы редко достигают цели, но и серьёзных ударов в голову он особо не пропускает.