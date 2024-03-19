{ 19 марта 2024 }

Никол Пашинян о возможности новой войны

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Под разговоры о направлении иностранного легиона в зону противостояния на Украине лидеры коллективного запада ищут для себя новый плацдарм на постсоветском пространстве. Признаком этого вполне можно считать заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности новой войны его страны с Азербайджаном из-за контроля над приграничными селами Воскепар и Киранц.

Понятно, с одной стороны территория населена этническими азербайджанцами, а с другой — через нее проходит важный газопровод. Но первопричина армянских воинственных предсказаний в другом. Накануне Европарламент принял резолюцию о необходимости тесных связей с Арменией.

Очевидно, чтобы этот ни к чему не обзывающий документ сменился на что-нибудь весомое, премьеру Армении нужно продемонстрировать готовность разжечь огонь войны на российской границе. С другой стороны, официальный Ереван ищет в Евросоюзе спонсоров, а не группу поддержки для разжигания очередной маленькой войны, которая для Армении вряд ли будет победоносной. Потому и продолжает осторожничать. Евросоюзу придется предложить Армении очень большую «банку варенья», наличие которого у потенциального спонсора в достаточном количестве можно смело ставить под вопрос после «успехов» зеленой энергетики и санкционной политики.

Мейстер


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