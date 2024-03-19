Редакторский ночник Опять весна подкралась в незаметном своем дурацком венчике из роз. И вновь любовь с дежурным тазом медным нас тихо ждет у сосен и берез. Она стоит и курит сигарету. На ней лежит усталости печать. И я [Читать...]

Почему-то никто не хочет пригласить в эфир корреспондентов, работающих в странах “арабской весны”, чтобы они рассказали о том, что остается за кадром. Открылась бы масса новых удивительных смыслов. Нет, всюду одни и те же лица, спорящие по поводу [Читать...]