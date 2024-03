Normani анонсировала дебютный альбом Dopamine

Бывшая солистка группы Moloko Ройшн Мерфи анонсировала новый альбом. Она объявила об этом в твиттере, добавив, что после записи она планирует выступать с новым материалом. Грядущий диск, название которого пока не известно, станет первой полноформатной записью Мерфи с [Читать...]

Вокалистка британской трип-хоп-группы Portishead Бет Гиббонс анонсировала выход своего нового альбома. Пластинка станет первой сольной работой певицы за 13 лет. Известно, что Бэт уже подписала контракт с независимым лондонским лейблом Domino Records. Дата релиза и подробности пластинки пока [Читать...]

Презентация дебютного альбома «Dream Of Me» и одноимённого клипа финалиста проекта «Голос-2» Гелы Гуралиа состоится 15 октября 2014 года в Black Berry cafe. Ролик сняла режиссёр Ирина Миронова. В числе приглашённых – Сергей Волчков, Тутта Ларсен, Дмитрий Нагиев. [Читать...]

Певица и художница Йоко Оно анонсировала выход альбома «Take Me to the Land of Hell», записанного совместно с супергруппой Plastic Ono Band. Релиз пластинки состоится 17 сентября 2013 г., – сообщается на сайте проекта. Кроме этого, певица выложила [Читать...]

Переиздание бэк-каталога группы «Би-2» продолжится выпуском дебютного альбома команды, увидевшего свет в 2000 году. Компания «Мистерия звука» выпустит 28 апреля 2016 года эту пластинку в авторской версии с оригинальным оформлением и правильным названием. Дело в том, что изначально [Читать...]