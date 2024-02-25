Normani анонсировала дебютный альбом Dopamine

Бывшая участница коллектива Fifth Harmony (Камила Кабельо тоже оттуда) за несколько лет сольной карьеры успела пофлиртовать со всеми. В ее послужном списке есть коллаборации с Кэлвином Харрисом, Кайтранадой, Сэмом Смитом, Карди Би, Калидом и даже съемка в клипе с Кендриком и Бейби Кимом.

По идее Dopamine должен быть очень крупным альбомом, потому что явно проект будут продвигать всеми способами из-за далеко не последней позиции Нормани в музыкальной индустрии. Меня удивляет только тот факт, что она готовила его так долго — примерно шесть лет.

Для Нормани это еще и эмоциональная история, потому что параллельно с запуском первой большой главы в своей истории, ее ключевой борьбой все это время было сражение за судьбу родителей. И мама, и папа певицы сейчас борятся с раком и эти переживания безусловно отражаются на ее творчестве.

Дата выхода пока неизвестна.