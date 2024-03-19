{ 19 марта 2024 }

Нам нужно чаще говорить про Имоджен Хип

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  [Рецензия]  

Переслушал единственный альбом группы Frou Frou. Он выпущен в 2002 году, но благодаря тому самому проявлению Y2K-культуры и электронному продакшну, музыка звучит поразительно актуально для нашего времени. Более того, она звучит крайне схоже с тем, что выпускает Кэролайн Полачек, одна из главных звезд инди-попа, которую продюсирует тот же чувак, который сегодня помогает составлять альбом Дуа Липе. Frou Frou она записывала вместе с Гаем Сигсвортом — продюсером Бьорк и Сила.

Когда начинаю вспоминать, где я еще могу услышать ее голос, первым в голову приходит знаковый бит Clams Casino, который в начале 10-х стал олицетворением клауд-рэпа. А еще ее сэмплировал Джейсон Деруло со своим заразительным Whatcha Say (заразительным исключительно благодаря срезанному подчистую куску песни Имоджен). Оригинал песни называется Hide and Seek — и то, как звучит здесь вокодер во многом предопределило частоту использования инструмента на современной поп-сцене.

Недавно мы выпустили материал про самых влиятельных женщин в истории музыки. Если у рубрики когда-то выйдет продолжение, то Имоджен обязана там быть. Не потому что ее влияние можно оценить словами многих артистов и продюсеров, которые опирались и опираются на ее творчество (среди них даже есть Тейлор Свифт). А потому что она еще 20 лет назад делала звук, который не только не устарел, но и проник в конфликтующие друг с другом культурные слои.

Тихое Место


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