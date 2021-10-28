Петь не нужно, только говорить — но о главном

Интересный проект от «Ленфильма». Мультимедийный конкурс «Женский голос Арктики» призван привлечь внимание к главным проблемам женщин Севера.
Девушки и женщины от 18 до 40, представительницы северных этносов и коренных народов севера РФ (более внятная формулировка бы, кстати, не помешала) — могут подать заявку на участие до 10 ноября. Международное жюри отберет 25-30 участниц, затем останется семь финалисток. И ключевой принцип отбора — «уникальность судеб и яркость жизненного вектора». На киностудии отметили, что подбирать будут очень разных женщин.
И этому есть простая причина: здесь не просто вручат корону и грамоту — победительницы станут героинями документального фильма «Женский голос Арктики», олицетворяя собой прекрасный пол огромного региона страны. Снимать будут в Якутии и Петербурге в 2022. Верим, что обойдется без чужеродной повестки, а проблемы будут подниматься и решаться действительно истинно женские.