Петь не нужно, только говорить — но о главном

Сэм Смит, перенесший 14 мая 2015 года операцию на связках, снова с разрешения лечащих врачей начал говорить. Правда, петь он еще не начал, но уже обнародовал новые даты тура по Австралии, которое ему пришлось прервать в апреле из-за [Читать...]

Олег Газманов намерен всерьез заняться кулинарией. Как сообщила пресс-атташе артиста Юлия Фишман, это произойдет в новой программе телекомпании РТР под названием “Клип-антракт за чашечкой кофе”, спонсором которой является фирма “Крокус”, торгующая бытовой кухонной аппаратурой. В программе “звезды” будут [Читать...]

(О ГРИНПИСОВЦАХ, АРЕСТОВАННЫХ ЗА АКЦИЮ НА ПЛАТФОРМЕ «ПРИРАЗЛОМНАЯ») – Я думаю, их нужно выпускать и не быть жлобами нашей власти, и все. Неправильно это все. Я северный человек, на Колыме родился, я знаю, как мы запачкали все Севера, [Читать...]

Голос знаменитого рок-певца Рода Стюарта заметно изменился после перенесенной им в 2000 году операции. Стюарт признался, что тогда, опасаясь рака, он согласился на операцию на щитовидной железе по удалению опухоли. Хирургу пришлось удалить, по словам певца, примерно дюйм [Читать...]

Новый скандал на базе артистического пафоса Советский (или новый русский) артист существо в высшей степени хаотичное и менее всего подвластное дисциплине. Из год в год, от фестиваля к фестивалю, в любой сборной программе обязательно случаются сбои, изменения и [Читать...]