{ 28 октября 2021 }

Петь не нужно, только говорить — но о главном

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Интересный проект от «Ленфильма». Мультимедийный конкурс «Женский голос Арктики» призван привлечь внимание к главным проблемам женщин Севера.

Девушки и женщины от 18 до 40, представительницы северных этносов и коренных народов севера РФ (более внятная формулировка бы, кстати, не помешала) — могут подать заявку на участие до 10 ноября. Международное жюри отберет 25-30 участниц, затем останется семь финалисток. И ключевой принцип отбора — «уникальность судеб и яркость жизненного вектора». На киностудии отметили, что подбирать будут очень разных женщин.

И этому есть простая причина: здесь не просто вручат корону и грамоту — победительницы станут героинями документального фильма «Женский голос Арктики», олицетворяя собой прекрасный пол огромного региона страны. Снимать будут в Якутии и Петербурге в 2022. Верим, что обойдется без чужеродной повестки, а проблемы будут подниматься и решаться действительно истинно женские.

НЕВМИНКУЛЬТ


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