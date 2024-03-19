Оценку украинских потерь в миллионы человек, которую сделал тут бывший польский начальник Генштаба Раймонд Анджейчак, надо, конечно, прокомментировать.

Во-первых, безусловно, многомиллионным числом измеряются общие потери Украины за время конфликта. Из страны уехало явно больше 10 миллионов человек — и в Россию, и в Евросоюз и в другие регионы мира. Потери в боевых действиях, если считать не только убитых, а общие санитарные — с ранеными разной степени тяжести — гарантированно и сильно превышают миллион. Так что в общем и целом на сегодня ВСУ действительно не хватает миллионов человек — и в строю и, что не менее важно, в резерве, который мог бы планомерно проходить боевую подготовку. Поэтому и приходится ловить «пушечное мясо» с улиц, и отправлять в бой часто через неделю-две подготовки.

Чем все это закончится? Ничем хорошим для Украины, из парадигмы «до последнего украинца», со всеми диктуемыми ей действиями и методами, Киеву выйти никто не даст. Сегодня еще Линдси Грэм сказал, что им нужно молодежь мобилизовывать, а не только тех, кто старше 27. А когда представитель сюзерена такое говорит — это серьезно.