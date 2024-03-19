Мишель Пфайфер в рождественской комедии

Мишель Пфайфер сыграет главную роль в новогодней комедии «Oh. What. Fun» режиссера Майкла Шоултера. Как сообщает Deadline, в центре сюжета женщина по имени Клэр Клаустер, которая организует специальную рождественскую вечеринку, но ее семья в предпраздничной суете совершенно об этом забывает. К тому времени, когда они осознают свою ошибку, Клэр пропала. Их Рождество под угрозой, но у родственницы уже совершенно другие планы. Сценарий фильма написали Шоуолтер и Чендлер Бейкер по мотива рассказа последней.
Майкл известен как режиссер фильмов «Любовь — болезнь», «Выбывшая» и «Глаза Тэмми Фэй», его последняя картина — ромком «Мысль о тебе» с Энн Хэтэуэй и Николасом Голицыным — была восторженно встречена на премьере, состоявшейся на закрытии фестиваля SXSW 16 марта, а трейлер фильма стал мировым рекордсменом по числу просмотров. Онлайн-премьера состоится на Prime Video 2 мая.