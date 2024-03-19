Мишель Пфайфер в рождественской комедии

Актриса Мишель Уильямс, под данным зарубежных СМИ, встречается с писателем Джонатаном Сафраном Фоером – автором известных романов «Жутко громко и запредельно близко» и «Полная иллюминация». Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на источники из окружения новой пары, Мишель и [Читать...]

Актриса Энн Хэтэуэй («Джейн Остин», «Горбатая гора») снимется в романтической комедии, сценарий которой напишут энтузиасты жанра Минди Калинг (сериал «Офис») и Брент Форрестер («Симпсоны», «Шоу Бена Стиллера»). Проект называется «Лиззи Гиллеспи себя не уважает». В нем рассказывается о [Читать...]

Сандра Баллок и Хью Грант снимутся в романтической комедии об адвокатах. Постановщиком фильма выступит известный сценарист Марк Лоуренс (“Мисс конгениальность”/Miss Congeniality, 2000). Эта картина станет его режиссерским дебютом. Баллок сыграет адвоката, а Грант – ее босса. “Название к [Читать...]

Компания Enjoy Movies завершила съемки молодежной комедии «Остров везения». Основные работы прошли в Таиланде, где главные актеры – Роман Юнусов, Светлана Ходченкова, Анна Хилькевич и Агния Дитковските – провели почти месяц. По окончании съемок в Таиланде группа переместилась [Читать...]

Элтон Джон планирует в скором времени записать песню Тэмми Уинетт “Stand By Your Man”, которая выйдет на альбоме, посвященном известной кантри-певице, умершей 6 апреля этого года в возрасте 55 лет. В записи диска, который выпустит лейбл Asylum Records, [Читать...]