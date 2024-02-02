{ 2 февраля 2024 }

Мариса Абела в роли Эми Уайнхаус: успех и драма личной жизни в трейлере байопика

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  

2 февраля 2024 года студия Focus Features выпустила трейлер байопика о Эми Уайнхаус, режиссером которого является Сэм Тейлор-Джонсон. Реакции на трейлер были разнообразными.

Режиссер «Пятьдесят оттенков серого» сняла байопик, который называется «Обратно в мрак» («Back to Black»), как второй и последний альбом Уайнхаус, выпущенный в 2007 году. Фильм финансировался Studiocanal и полностью поддерживан Митчем Уайнхаусом, отцом Эми, который был изображен в негативном свете в получившем «Оскар» документальном фильме «Эми», вышедшем в 2015 году, и также участвовал в документальном фильме BBC 2021 года «Reclaiming Amy».

Некоторые поклонники Уайнхаус чувствуют, что критически признанный документальный фильм о певице «Рехаб» уже почти похоронил ее наследие и что нет необходимости в байопике.

Байопик о Уайнхаус разрабатывался много лет, и первоначально студия заключила сделку на фильм еще в 2018 году. Хотя Тейлор-Джонсон не была привлечена с самого начала, считается, что фильм является ее проектом, так как она была близкой подругой Уайнхаус.

Сценарий написал Мэтт Гринхалг, который работал с режиссером над байопиком о Джоне Ленноне «Nowhere Boy», в котором главную роль сыграл муж Тейлор-Джонсон, Аарон Тейлор-Джонсон.

В фильме использованы архивные материалы, интервью с близкими и коллегами Эми Уайнхаус, что делает его особенно ценным для поклонников артистки и всех, кто интересуется историей музыки. «Обратно в мрак» не только рассказывает о жизни знаменитой певицы, но и заставляет задуматься о цене славы, цене творчества и цене человеческой жизни.

Этот фильм — не просто байопик, это глубокий анализ личности и творчества Эми Уайнхаус, который позволяет увидеть ее под другим углом. «Обратно в мрак» является поистине трогательным и важным произведением кинематографа, которое заслуживает внимания зрителей.

В британский прокат «Обратно в мрак» выйдет 12 апреля, в американский — 17 мая.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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