{ 10 мая 2021 }

Платья Эми Уайнхаус уйдут с молотка

Рубрики: [Музыка]  [Шоу-биз]  

Наряды Эми Уайнхаус будут проданы с аукциона, который организует Julien’s Auction и родители покойной певицы – Митч и Дженис. Как рассказал изданию Mirror отец Эми, им очень больно видеть, как вещи дочери пылятся на складе уже почти 10 лет (Уайнхаус умерла 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет), и они решили их продать и потратить деньги на благотворительность.

Среди будущих лотов — наряд Эми, в котором она появилась на церемонии вручения Brit Awards 2007: ярко-желтое мини-платье Preen и кожаная сумка Moschino в форме сердца (ориентировочная цена 14 000 фунтов стерлингов), — черное платье от Наоми Парри, в котором Уайнхаус в последний раз выступала на концерте за месяц до кончины, и оранжево-черная юбка Tina Kalivas, которую Эми носила на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2008 году, а также кружевные бюстгальтеры, бюстье, балетные туфли и даже эскизы некоторых костюмов. При этом Митч заявил, что они не собираются распродать всё, а самые дорогие их сердцу вещи останутся в семье.

Аукцион состоится в ноябре 2021 года в Беверли-Хиллз, средства будут перечислены в благотворительный фонд Уайнхаус, созданный родителями в день ее 28-летия.

Напомним, что в честь 10-й годовщины смерти певицы BBC выпустит в июле документальный фильм под названием «Эми Уайнхаус: Десять лет спустя» («Amy Winehouse: 10 Years On»).

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