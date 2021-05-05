Юбилей «Новых Самоцветов»

Празднование 20-летнего юбилея радиостанции «Авторадио» состоится на сцене Crocus City Hall 21 июня. В программе шоу «Авторадио. 20 лет. Лучшее» примут участие группы «Машина времени», «Воскресение», «Любэ», Юрий Антонов, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Сергей Трофимов, Валерия, группа [Читать...]

Юбилейный концерт Владимира Преснякова, посвященный 45-летию артиста, состоится в Crocus City Hall 5 октября. В программе шоу примут участие его сын Никита Пресняков, отец Владимир Пресняков-старший и жена Наталья Подольская, а также Пелагея, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Александр [Читать...]

Праздничный концерт в честь 85-летия народной артистки СССР Элины Быстрицкой пройдет в Государственном Кремлевском дворце 9 апреля. Поздравить Элину Авраамовну выйдут Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов, Вячеслав Зайцев, Александр Серов, Пелагея, Игорь Крутой, Илья Резник, Вячеслав Добрынин, Михаил Боярский, [Читать...]

Презентация видеоклипа Ираклия Пирцхалавы на песню «На Бульварном» состоится 2 июня 2016 года в ресторане Royal Arbat. Режиссером клипа стала Екатерина Шатрова, которая выбрала московские улицы основными локациями съемок. Сюжет получился интригующим и волнующим, сообщили агентству InterMedia в [Читать...]

Празднование 60-летнего юбилея певца и композитора Аркадия Укупника состоится в Crocus City Hall 2 марта. В концерте помимо юбиляра примут участие десятки артистов, связанных с ним песнями, в числе которых Иосиф Кобзон, Маша Распутина, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Николай [Читать...]