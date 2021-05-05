{ 5 мая 2021 }

Юбилей «Новых Самоцветов»

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  
Метки:

Группа «Новые Самоцветы» отметит свое 15-летие большим концертом в Vegas City Hall 15 октября 2021 года.

Юбилейный концерт коллектив даст в неизменном составе: Инна Маликова, Александр Постоленко, Яна Дайнеко и Михаил Веселов. Помимо песен в исполнении «Новых Самоцветов», прозвучат также дуэтные номера с такими исполнителями, как Дмитрий Маликов, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Эмин Агаларов, Вячеслав Добрынин, Валерий Дайнеко, Андрей Державин, Александр Олешко, Денис Клявер, Юлианна Караулова, Наталья Подольская. Кроме того, в юбилейном концерте примут участие солисты мировых мюзиклов.

Напомним, что недавно «Новые Самоцветы» представили осовремененную версию песни «Все пройдет».

Начало в 20.00.

 

.


Похожие посты:


  1. «Авторадио» отпразднует юбилей в Crocus City Hall

    2. «Авторадио» отпразднует юбилей в Crocus City Hall

    Празднование 20-летнего юбилея радиостанции «Авторадио» состоится на сцене Crocus City Hall 21 июня. В программе шоу «Авторадио. 20 лет. Лучшее» примут участие группы «Машина времени», «Воскресение», «Любэ», Юрий Антонов, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Сергей Трофимов, Валерия, группа [Читать...]


  2. Владимир Пресняков отпразднует юбилей на сцене с семьей

    3. Владимир Пресняков отпразднует юбилей на сцене с семьей

    Юбилейный концерт Владимира Преснякова, посвященный 45-летию артиста, состоится в Crocus City Hall 5 октября. В программе шоу примут участие его сын Никита Пресняков, отец Владимир Пресняков-старший и жена Наталья Подольская, а также Пелагея, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Александр [Читать...]


  3. Юбилей Элины Быстрицкой отпразднуют в Кремле

    4. Юбилей Элины Быстрицкой отпразднуют в Кремле

    Праздничный концерт в честь 85-летия народной артистки СССР Элины Быстрицкой пройдет в Государственном Кремлевском дворце 9 апреля. Поздравить Элину Авраамовну выйдут Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов, Вячеслав Зайцев, Александр Серов, Пелагея, Игорь Крутой, Илья Резник, Вячеслав Добрынин, Михаил Боярский, [Читать...]


  4. Ираклий Пирцхалава представит клип «На Бульварном»

    5. Ираклий Пирцхалава представит клип «На Бульварном»

    Презентация видеоклипа Ираклия Пирцхалавы на песню «На Бульварном» состоится 2 июня 2016 года в ресторане Royal Arbat. Режиссером клипа стала Екатерина Шатрова, которая выбрала московские улицы основными локациями съемок. Сюжет получился интригующим и волнующим, сообщили агентству InterMedia в [Читать...]


  5. Аркадий Укупник отметит юбилей в «Крокусе»

    6. Аркадий Укупник отметит юбилей в «Крокусе»

    Празднование 60-летнего юбилея певца и композитора Аркадия Укупника состоится в Crocus City Hall 2 марта. В концерте помимо юбиляра примут участие десятки артистов, связанных с ним песнями, в числе которых Иосиф Кобзон, Маша Распутина, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Николай [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««