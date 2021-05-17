{ 17 мая 2021 }

На «Евровидении-2021» новый фаворит

Рубрики: [Музыка]  

Букмекеры назвали новых фаворитов конкурса «Евровидение-2021». По уточненным данным, теперь лидирует Италия (23%), от которой на конкурс поехала рок-группа Måneskin (на фото) с песней «Zitti e buoni». Второе место заняла Франция (20%), которую представляет Барбара Прави с треком «Voilà». Замыкает тройку Мальта (12%) — от нее выступает Дестини Чукуньере с композицией «Je me casse».

Чуть больше месяца назад назывались иные результаты. Тогда по расчетам агрегатора букмекерских ставок Oddschecker, вероятность победы представителя Мальты тогда составляла 18%, Швейцарии –13%, Франции – 11%. В топ-5 входили также Болгария и Италия (по 7%).

Что касается представительницы России Манижи, то ее шансы увеличились, и теперь она поднялась в прогнозах букмекеров c 14-го на 11 место.

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