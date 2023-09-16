Исчезнувшая в звёздах и оставшиеся на Земле

«Исчезнувшая в звёздах» — новый китайский триллер (режиссёры — Цуй Жуй, Лю Сян), пронизанный эстетикой картины Ван Гога «Звёздная ночь». Фильм длится два часа, но ни одна минута не стала лишней. Чтобы понять, нужно ли вам смотреть «Исчезнувшую в звёздах» или нет, давайте представим небольшую сценку.

Итак, вообразите: вы приходите в кинотеатр, опускаетесь в удобное кресло, расположив свой напиток в специально отведённое под него место. Перед экраном появляются продюсеры фильма: один из них рассказывает, что его фамилия дословно переводится как «деньги», и выдвигает предположение, что это — одна из причин, почему «Исчезнувшая в звёздах» достигла большого успеха в Китае. Вы, конечно, смеётесь, и, возможно, даже задумываетесь, а не легче ли бы была ваша жизнь, будь и у вас такая удачливая фамилия. Свет выключается, и всё ваше внимание сосредотачивается на экране. А там — мужчина с отчаянным выражением лица пытается достучаться до полицейских: его жена исчезла, её нужно искать, неужели они не понимают? Но полицейские безразличны к его беде. Кроме разве одного, да и тот не слишком-то заинтересован. Хотите ли вы узнать, что будет с главным героем и сможет ли он найти свою пропавшую жену?

По сюжету Хэ Фэй (Чжу Илун) и Ли Муцзы отправляются на курортный остров, чтобы отпраздновать таким образом год совместной жизни. Но в какой-то момент Хэ Фэй обнаруживает, что Ли Муцзы нигде нет — она будто бы бесследно испарилась. Ситуация становится ещё более жуткой, когда, проснувшись утром в кровати своего номера в отеле, Хэ Фэй обнаруживает рядом с собой совершенно чужую женщину, которую он впервые видит. Та, однако, утверждает, что она и есть его жена: мол, скрылась от него ненадолго, чтобы проучить после ссоры, но теперь вернулась и готова наладить отношения. Только Хэ Фэй отлично помнит свою настоящую жену, и выглядит она совсем иначе. Но на фотографиях в смартфоне он почему-то запечатлён рядом с этой новой женщиной, а не со своей любимой. И по документам тоже всё совпадает: незнакомка — его жена. Полицейские на её стороне, но Хэ Фэй не сдаётся и, заручившись помощью известного адвоката (Ни Ни) пытается добиться правды и вырваться из клубка лжи, в который он оказался вплетён.

По эстетике «Исчезнувшая в звёздах» слегка напоминает корейский триллер прошлого года «Решение уйти» — но только слегка. Их, безусловно, связывает красота, которой пронизан каждый кадр. Однако здесь поменьше созерцания и побольше движения. Динамичные погони вперемежку с диалогами главных героев создают элегантное полотно киноленты, от которого сложно оторваться. Во время просмотра обращайте внимание на детали, на обрывки фраз, чтобы в самом конце, когда правда наконец раскроется, вы могли мысленно произнести: «Ааа, точно!».

Актёрская игра завораживает: отчаяние в глазах главного героя, осознавшего, что его жена пропала; то, как появившаяся вместо неё незнакомка пронзает взглядом Хэ Фэя, будто бы желая свести его с ума; холодная самоуверенность юристки, не собирающейся проигрывать в этом деле. Всё это чарует зрителя, приковывает к себе его внимание и позволяет на два часа забыть обо всём постороннем и полностью погрузиться в повествование.

Премьера в России назначена на 12 октября, и это, пожалуй, самое идеальное время для проката, ведь именно в этом месяце — самом мрачном, самом мистическом — нет-нет да и появляется тяга к триллерам.