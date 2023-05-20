{ 20 мая 2023 }

Джонни Депп разошелся с Голливудом

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Скандалы]  

Джонни Депп лихо проехался по Голливуду, общаясь с журналистами в Каннах. Актер заявил, что Голливуд ему больше не нужен, что сам он давно на другой стороне и может лишь пожалеть голливудских актеров, вынужденных притворяться и не иметь возможности быть собой из-за жестких требований этого киномонстра.

Нам бы хотелось увидеть Деппа в сильных ролях и хороших фильмах. Но с точки зрения наследия, вечности и общечеловеческих ценностей — будет намного круче, если Джонни останется в истории мужиком со стержнем, а не вернется в систему, продав этот свой статус за озвученные ранее 300 или 400 миллионов и орден Балагова в нагрузку.

НЕВМИНКУЛЬТ


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