Джонни Депп разошелся с Голливудом

Джонни Депп лихо проехался по Голливуду, общаясь с журналистами в Каннах. Актер заявил, что Голливуд ему больше не нужен, что сам он давно на другой стороне и может лишь пожалеть голливудских актеров, вынужденных притворяться и не иметь возможности быть собой из-за жестких требований этого киномонстра.

Нам бы хотелось увидеть Деппа в сильных ролях и хороших фильмах. Но с точки зрения наследия, вечности и общечеловеческих ценностей — будет намного круче, если Джонни останется в истории мужиком со стержнем, а не вернется в систему, продав этот свой статус за озвученные ранее 300 или 400 миллионов и орден Балагова в нагрузку.