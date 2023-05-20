{ 20 мая 2023 }

Российский ведьмак. Просто первый

Рубрики: [Telegram]  [Игры]  

Детективная история получается со сливом «Смуты». В сеть попало видео очень раннего (пре-альфа) геймплея игры о временах Смуты, и подано это как случайная находка случайного пользователя на случайно купленном подержанном ноутбуке. Ну, начинающие поэты тоже обычно делятся на тех, кто назойливо льет свои рифмы во все встречные уши, и тех, кто «случайно роняет листок» со своей поэзией на чьи-то глаза.

Касаемо самой игры, хорошая новость есть: она выглядит не так, будто сделана во времена Смуты. Новость плохая: не выглядит она и современной. Ну а что? Говоря о «российском ведьмаке», нам, кажется, и не обещали сразу третьего, а по сравнению с первым даже есть преимущества — яблоко, например, симпатично нарисовано.

Что бы мы осмелились посоветовать разработчикам, так это не перебарщивать с рекламной кампанией. Честно отсмотрев геймплей и промоделировав в голове потенциал его улучшения к финальной версии, лишний раз утвердились в своей старой позиции: сейчас для отрасли очень важно избежать завышенных ожиданий и спокойно делать недорогие, узкие, но харАктерные игры разных жанров, тренируя игроделов для будущих крупных проектов. А если «Смуту» раскрутить, и она провалится — зацепит и десятки проектов, идущих следом.

НЕВМИНКУЛЬТ


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