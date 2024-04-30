«Инспектор Гаврилов»: разруливает проблемы городка по понятиям

Оценка: 7

После «Чужого» решил посмотреть второй вариант русского «Банши». Его хвалили больше. И поначалу так и было. Бандос Саша Медный грабит собственного босса на три ляма баксов и скрывается с награбленным. В поезде в купе он знакомится с ментом майором Гавриловым, который едет из Москвы к новому месту службы возглавить горотдел полиции в какой-то перди, городе Усть-Шахтинске непонятной географической принадлежности. Набухавшись, майор выпадает из поезда на полном ходу, решив поссать из двери тамбура. А Медный решает спрятаться в Усть-Шахтинске под видом этого самого начальника горотдела. Ну и дальше он разруливает проблемы городка по понятиям, чем влюбляет в себя весь город. И некоторых дам, из-за чего имеет неприятности. Но прошлое не отпускает, кинутый босс хочет вернуть свои деньги, да и выпавший из поезда мент скорее жив, чем мертв, хотя и не совсем.

Где-то до середины сериал пер очень неплохо. Тут нет никаких попыток сыграть в серьезную игру, история чистый фарс. Местами очень смешной. Местами просто смешной. Много изумительных находок. Но было очень заметно, что сериал писали 10 сценаристов, потому что он очень неровный и серии сильно неравноценные. Команда подобралась не одного уровня профессионализма и не одного уровня чувства юмора. Но чем ближе к финалу, тем хуже обстояли дела. Сантабарбара стала утомлять. И, хотя Добронравов держал планку, да и его герой тоже, герои второго плана все больше и больше из фарса стали скатываться в идиотское скоморошество, их поступки перешли грань от забавной глупенькой непосредственности к клиническому дебилизму. Особенно это касалось милой поначалу Наташи и ее малохольного сыночка. В этом плане «Чужой» выдержал планку лучше. И хотя «Гаврилов» в первой своей половине был значительно интереснее и бодрее «Чужого», но стремительное пикирование в навозную кучу к финалу резко снизило мою оценку этого сериала. Я даже хотел было поставить шестерочку, но вовремя вспомнил, с каким удовольствием смотрел его поначалу. Увы и ах.