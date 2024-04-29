«Воздух»: В поисках художественной ценности

Оценка: 4

Про это кино уже писано-переписано, и о тьме исторических и технических глупостей, и о художественной «ценности», и о фигах в кармане и еще много о чем. Я было затеял большой обзор, но подумал и решил, что нет смысла. Он этого просто недостоин. Хватит того, что я потратил на это два с половиной часа жизни.

Если коротко — это просто плохое кино. И дело не в каком-то там особом очернительстве, хотя этого там хватает. Этот фильм банально плохо придуман, плохо написан, плохо снят и плохо сыгран. Константин Эрнст и его пиарасты могут сколько угодно рассказывать про уникальные съемки и супертехнологии, но и с технической точки зрения фильм снят убого. Атмосферы воздушных боев там нет абсолютно. Герману и Эрнсту надо было бы поучиться делать воздушные бои на «Голубом Максе», снятом 60 лет назад, Красном бароне или Тора! Тора! полувековой давности. Да что там — могли бы пересмотреть хотя бы «Ангелов ада», которые были сняты почти сто лет назад. Там это было сделано лучше. На порядок лучше!

В «Воздухе» все очень плохо. Играют все отвратительно. Деревянные герои говорят деревянные фразы деревянными голосами. И в этом виноваты не актеры. Это стиль Германа. Псевдодокументальная манера съемок Германа, в отличие от фильмов его папы, не работает. Во-первых, кино без эмоций убого. А во-вторых, даже живые люде так не разговаривают. Какие-то нелепые бессмысленные длинные планы, абсолютно ничего не дающие кроме самовыражения режиссера. Эпическую сталинградскую битву Герман умудрился снять на клочке земли, размером с мой дачный участок.

Людей в фильме почти нет. Как и нет их истории. Никого не жалко. Единственный раз в душе что-то колыхнулось, когда Аглая Тарасова в отчаянии пыталась посадить подбитый самолет. Хотя сам ее персонаж абсолютно деревянный.

Без ужасов режыма, разумеется, никуда. Чтобы спасти героиню от ответственности за совершенное преступление два пожилых механика на спичках тянут жребий, кому взять вину на себя, потому что расстреляют жы, а она девочка. Выигрывает право пойти под молотки особистов пожилой еврей, потому что у него семья в Киеве и их скорее всего уже убили, так что чего там тянуть. Мысли о том, что кровавые чекисты могут разобраться в ситуации и выяснить правду, никому в голову не приходит. Все пугают друг друга рапортами, обязательно кого-то расстреляли только за то, что сказал, что мотор еще сырой и надо доводить. И все такое. Самолеты у нас, разумеется, говно, то ли дело немецкие, а когда мы сделаем хоть что-то похожее, они уйдут еще дальше, мы отстали навсегда. Наш комполка по кайфу летает на свободную охоту, хотя это, насколько я знаю, было запрещено, именно поэтому «набой» наших асов так низок по сравнению с немецкими — основной задачей наших истребителей была охрана объектов и сопровождение бомберов. Личные победы не являлись главным показателем, все подчинялось общей задаче. Тем и победили. Ну и в свободную охоту прям обязательно взять с собой сопливую практикантку, потренироваться на кошках, ага. Тетя из партизанского отряда на коленях, лобызая сапоги, умоляет героиню взять ее младенца на истребителе с собой в Ленинград, а то тут он помрет не дай Бог. Угу. Весной 1942-го, после самой страшной блокадной зимы-то! Самое курортное место для младенца — Ленинград.

И разумеется фирменная германовская грязь. Она всюду. Все копошатся в грязи, скользят по ней, барахтаются. Обязательные кишки в кадре. Если симпатичная героиня гибнет, то у нее все лицо должно обязательно выглядеть кровавой маской, и чтобы обязательно у нее были сломаны ноги и торчали кости. Сослуживцы летчиц, мужики, обязательно должны быть грязными похотливыми скотами и пытаться изнасиловать их в ближайших кустах. И обязательное миту — меня учитель музыки изнасиловал несколько раз, я не могла ему ответить, а теперь я вот научилась убивать и после войны обязательно найду его и убью, потому что родина меня научила. И вообще два с половиной часа фильма в общем-то рассказывали нам о духовном росте одной героини. Вот она не может из нагана стрельнуть в самолет, который превращает в кучу мяса ее подруг, потому что там немчики живые. Но вот ее заставляют убить лошадь и она перерождается. А ближе к концу фильма спокойно без малейшей эмоции ножиком затыкивает раненого немца и легко убивает собственных сослуживцев. Это главное, что Герман может рассказать о девушках на войне.

Очередное подтверждение того, что все, чего касается рука Германа и Эрнста, превращается в дерьмо. Копромидасы в чистом виде.

ЗЫ: Да, это короткий обзор, не надо ржать: ))