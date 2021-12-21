Мы узнали целевую аудиторию сериала «Ведьмак»: это те, кто играл, но не читал

Netflix по приятной традиции вывалил на зрителя сразу весь второй сезон «Ведьмака», и мы выпили его залпом, словно отвар из василиска, чтобы понять, для кого он, собственно, сделан. Как и сценаристы, мы сюжетной интригой особо не баловали, и выложили наш вывод прямо в заголовок.

Зачем и для кого снимают «Ведьмака» — было интересно изначально. Быстро стало ясно, что не для самых пылких фанатов книжной серии. Ведь как иллюстрация для читавших романы — сериал не годится: и каст, прямо скажем, слабоват, и эффекты, и монстры — фантазия читавших наверняка рисовала всё куда ярче. А как усложнение и модернизация слегка устаревших идей — тем более не пойдет: книжные ходы даже довольно путанного Сапковского до сих пор интереснее большинства новых предложений сценаристов, а ведь им же бедолагам и повесточку надо добавлять, которая в мире Ведьмака еще менее уместна, чем негроэльфы.

Для новичков же сериал грозит стать неуклюжей загадкой, которую еще и тупо неинтересно отгадывать, ведь перспективные линии здесь рисуются достаточно блекло, не покидает ощущение, что мы все еще на далеких задворках настоящей истории, растрачиваясь на всякие мелочи. И Netflix совершил классическую ошибку киношников: упростил книжный мир за счет глубины, а не ширины; и в итоге глубину здесь всему и всем дает обычно только собственное знание. Да, у игравших хотя бы в «Дикую охоту» не раз будут плыть улыбки от вполне себе удачных отсылок или аллюзий, а ощущение, что ты, благодаря обрывкам прочитанных в игре книг, сейчас сложишь сюжетный узор раньше, чем его нам покажут — вообще бесценно (обратная сторона этого — преждевременное понимание красивого сюжетного сюрприза, которым наверняка впечатлят новичков в самом конце сезона; как говорится, «живые не тают»).

Но для большинства людей, не читавших хотя бы глоссарий игры, персонажи будут одновременно непонятными и картонными, ведь и второй сезон, вместо раскрытия хотя бы основных характеров, занялся калейдоскопом новых картонок с односложной мотивацией, вроде «хочу жрать», «хочу мстить», «хочу власти». А что печальнее всего, испарилось обаяние славянской мифологии, пройдя сквозь англосаксонский код в головах шоураннеров: поменяй полусотню названий, и это будет вполне стандартное западное фэнтези.

На всякий случай уточним: сериал — хороший и точно заслуживает больше внимания, чем почти любой другой, включая (да, это личное мнение) «Игру престолов». Он только разгоняется, и если Netflix добавит, наконец, глубины вместо ширины, то все еще может сотворить знаковый сериал десятилетия, неуклюжесть и сырость первых сезонов которого будут списывать на разбег.

Пока же смотреть рекомендуется только издали — не вдумываясь в детали и глубины, которыми так ценен мир книжного и игрового, но точно не сериального «Ведьмака». И тогда для новичков это будет просто слегка путанной, жутковатой сказочкой, в которой герои не устают бодро цитировать статусы инстаграма насчет предназначения и всего подобного.

Но истинная аудитория — это десятки миллионов людей, поигравших в «Ведьмака», однако не осиливших книги. Для них сериал станет отличным способом без зауми узнать всю предысторию игры, понять причины и истоки многих знакомых им следствий, ну, и поулыбаться молодости персонажей, которых привыкли видеть если не в почтенном возрасте, то уж как минимум зрелыми. Так что если сериал не смотрели, но тема заинтересовала — лучше начинать знакомство с игры, причем со второй или третьей: первая часть безнадежно устарела, и Ведьмаку, видать, на роду написано сыровато проводить свои первые годы — что в игре, что на экране.