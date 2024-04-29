«Догмен»: Самый странный фильм Люка Бессона

Оценка: 8

Заявлено, как криминальная драма, где инвалид расправляется с врагами с помощью натасканных псов. Полная фигня. Криминал, конечно, там есть, и драма есть, но это только бантики. На самом деле это некая философская притча о человеке, который прошел сквозь ад, которого отторгнул весь мир, и который отказался от мира, от себя, от своего лица, найдя свой мир среди собак и с их помощью сводящего счеты с прошлым миром, где он был вынужден обитать среди людей. Все события намеренно неправдоподобны, поэтому критиковать его с точки зрения «так не бывает» просто глупо. Трудно не заметить параллели с Джокером Тодда Филлипса в исполнении Хоакина Феникса. Но сходство это разве что внешнее и в том, что актеры и там и тут показывают эмоции, выходящие за рамки человеческих. Хотя, идея «этот мир меня не принял, тем хуже для мира» тоже присутствует, но Джокер идет разрушать этот чертов мир, а Дуглас Мунро выбирает другой путь. Отдельно про перевоплощения. Калеб Лэндри Джонс, сыгравший Мунро, сделал это просто гениально. На экране реально совершенно разные люди, под маской которых он прячет ненавистное ему собственное лицо. Но тут есть и некоторая проблемка. Он прячет его под масками женщин-звезд — Эдит Пиаф, Мэрилин Монро, Марлен Дитрих. И как бы ни гениально играл мужик женщину, это все равно вызывает мурашки по коже, причем, мурашки, далекие от мурашек восхищения. Вот этот диссонанс с гениальной игрой и чисто физиологическим неприятием трансвестизма крепко раскачивает мозг. А в сцене финального поединка размазанные по лицу Мунро белила и помада, и его жирные веснушчатые плечи в алом платье Мэрилин Монро выглядят просто эстетически отвратительно. Но в этом всем есть какая-то странная негативная притягательность, как в поедании устриц или выпивании гоголя-моголя.

Несомненно, это самый странный фильм Люка Бессона, сделанный абсолютно не в его стилистике, которая там проскакивает разве что в некоторых эпизодах. Я поостерегусь его рекомендовать к просмотру. Он явно понравится не всем. Я и сам крепко колебался, выставляя оценку. Главное, не начинать смотреть его как фирменный бессоновский боевик. Если начнете его так смотреть, дикое разочарование гарантировано. Это именно философская притча с неоднозначными изобразительными средствами.