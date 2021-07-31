{ 31 июля 2021 }

Без прививки — не ведьмак

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Netflix первым в Голливуде обязал актеров и других участников съемочного процесса сделать прививки от коронавируса.Новое правило затронет актеров фильмов, сериалов и передач, а также весь тесно взаимодействующий с ними персонал. Поблажки единичны: доказанные медицинские противопоказания или религиозные убеждения (и нет, секта анти-прививочников не считается).

Логично, что началось всё именно с Netflix, который по духу ближе к Силиконовой долине, чем к Голливуду. А цифровые гиганты уже тоже в обойме: вчера о необходимости прививаться для возвращения в офисы сообщил Google, а сразу вслед за ним и Facebook.

Удивительного мало. Американская вакцинация, очень бодро стартовав, прочно застряла на цифре в 50%, компании только было начали возвращать работников с удаленки, как столкнулись с новой волной заболеваемости. А тут еще Китай маячит неудобным примером: сегодня в Пекине зарегистрирован случай заболевания, и это уже новость.

НЕВМИНКУЛЬТ


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