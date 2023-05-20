Наша главная ошибка в переговорах с Западом состоит в том, что мы всё время подсознательно ведём себя с их политиками, чиновниками и дипломатами как равные. Как же! Мы же все сплошь «белые люди», наследники собственной высокой и древней цивилизации, притом, что многие наши начальники застали ещё то время, когда мы вообще сверхдержавой были и к любому нашему официальному представителю в мире относились с изрядным пиететом, а не как сегодня, прикидывая, во сколько обойдётся его купить и не дешевле ли будет подвесить у него перед носом приманку позаманчивей, чтобы потом кинуть, в лучшем случае, ссылаясь на объективные обстоятельства, которые изменились вот, прямо сейчас, и совершенно неожиданно…

Впрочем — это в лучшем случае. В обычном же варианте секретарь просто перестанет соединять и номер мобильного телефона окажется заблокированным. Ну, а в худшем, если очередной наш дурачок намёков совсем не понимает, его посадят, подставив, либо просто киллера пришлют, не моргнув глазом. Это у них там запросто организуется, в том числе на нашей территории, где обычного криминала море и услуги его не так уж дороги, или из ближнего зарубежья, где кого угодно куда угодно можно заслать. Тоже мне, проблема! Был человек — была проблема, не стало человека — не стало и её. А туземцев, в роли которых мы для них выступаем, западникам однозначно не жалко. Туземец должен своё место знать и вовремя с дороги уходить, а не питюкать и кочевряжиться, мешая белым людям.

Соответственно, туземец туземцу рознь и бывают такие, что с ними дешевле не сталкиваться, огибая их десятой дорогой. Отчего? Да по той простой причине, что купить их не получается, развратить, ослабить и уговорить добровольно присоединиться к европейцам и американцам, сдав своё первородство даже не за чечевичную похлёбку, а за обещание дать её понюхать. Точнее, за набор пустопорожних слов: либерализм, демократия, права человека, толерантность и вся прочая мишура, на которую наше начальство и примкнувшее к нему население клюнуло при Горбачёве и Ельцине. С такими туземцами на Западе вынуждены считаться, только это, при всех разговорах о духовности, заветах предков и прочих заманушках, которые со всех экранов сыплются, точно не мы…