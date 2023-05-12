Переговоры и переговорщики…

Бесконечные, непрерывные, ни к чему хорошему для страны и живущих в ней людей на самом деле не приводящие, но позволяющие исключительно комфортно чувствовать себя тем, кто в них с российской стороны участвует. И при деле, и какое-никакое ощущение причастности к судьбам мира, и уважение окружающих — вещь наиважнейшая для любого взрослого человека, и денег на жизнь хватает, причём вполне обеспеченную и даже беззаботную, и ни в какие санкционные списки не внесут… Американцам и европейцам непременно нужны наши «полезные идиоты». Они через них правильно российское начальство в жизни ориентируют и смену ему готовят. А что делают это исключительно в своих национальных интересах, так все в мире такие. Кроме нас. У нас в основном интересы личные, клановые, максимум ведомственные…

Не случайно все без исключения переговоры России с Западом со времён Горбачёва или оканчивались в пользу американцев и их группы поддержки, или ничем хорошим для нас не оканчивались, потому что подписанные по их результатам соглашения и договора просто никто из наших партнёров не выполнял, либо выходил из них в тот момент, когда считал это нужным, или они вообще были нужны исключительно для затягивания времени и подготовки удара по России, представляя собой не более, чем ловушку, в которую мы раз за разом попадали, как это было с Украиной — да и не только с ней. По нашим с европейцами и американцами переговорам можно учебник писать: «Как прогадить сверхдержаву и поставить страну на грань уничтожения максимально глупо и по фраерски. Пособие для самоуверенных лохов, которые никак из себя империю не перестают корчить».

Обидно? Не то слово! Но многочисленных наших переговорщиков, которые никак не успокоятся и умудряются в разгар войны со смертельным врагом, который своих намерений покончить с нами уже и не скрывает, вести многомудрые диалоги о ядерном разоружении, мире на Украине и прочих исключительно хорошо и высокоморально звучащих материях, тоже понять можно. Они ничего другого делать не умеют, а переквалифицироваться в управдомы, как в своё время Остап Бендер, не хотят. Амбиции не позволяют, да и не справятся. Так что в точности по старому анекдоту, плотно задёргивают шторки, раскачивают вагон и представляют себе, что куда-то едут. Несть им числа, страшно они заняты своими наиважнейшими делами, а что плотно вписаны в западную стратегию развала нашей страны, от которой и так с советских времён едва половина осталась, о том они стараются не думать. Зачем себе настроение портить?