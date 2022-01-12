{ 12 января 2022 }

Переговоры России с руководством НАТО завершены

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Переговоры России с руководством НАТО завершены. Результат? Все друг друга услышали. Поняли нас западники или нет, поверили в то, что с ними говорят всерьёз или не поверили — их проблемы. Им всё сказали в открытую, обо всём предупредили и о последствиях попыток продолжения игр в разговоры умных и хитрых белых людей с глупыми туземцами, в роли которых в очередной раз предложено подвизаться нам, тоже предупредили. Дальше, кто не спрятался, мы не виноваты. Что они наших начальников, в самом деле за идиотов считают, что ли, по аналогии с Горбачёвым и Ельциным? Так, вроде бы, давно прошли те времена. Можно было уже осознать. Хотя не исключено, что ушедшая в историю эпоха перестройки и нового мышления их до того впечатлила… Не хотят люди расставаться со своими иллюзиями.

Насколько они в них вцепились видно по тому, что американские демократы собрались 12 января выкатить санкции персонально против президента России, а также высшего руководства страны — гражданского и военного. И Белый дом собирается в этом Конгресс поддержать. Забавно будет глянуть на результат. Впрочем, чего ещё ждать от страны, за пост президента которой сражаются, говоря из вежливости на родном для предков автора языке идиш, алтер шейгиц с алтер какером, причём в этой битве титанов побеждает именно алтер какер. Настал в американском руководстве необратимый коллективный старческий маразм. Смесь альцгеймера, паркинсона и ностальгии по ускользающему статусу единственной сверхдержавы. Судя по всему — это необратимо и не лечится…

Виктория Нуланд, которая нам ещё за украинский Майдан не ответила, глаголит, что они там с Германией и Евросоюзом «работают», чтобы те «Северный поток — 2» не запускали. Так и не надо! «Газпром» своё на повышении европейских цен на газ из-за простоя этого трубопровода давно заработал. Та же Нуланд почему-то пытается кого-то у нас напугать тем, что Швеция и Финляндия имеют право вступать в НАТО и они будут над этим работать. От же ж, старая никейва! А то мы с финнами и шведами не воевали. Не вопрос. Тем более, Столтенберг опять завёл свою бесконечную шарманку про то, что Украина и Грузия имеют право вступать в НАТО, как будто наши говорили не с ним, а с фонарным столбом. Так что, похоже, драка будет и час её начала всё ближе и ближе. А в ней нам их побеждать надо. Любой ценой.

Евгений Сатановский


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