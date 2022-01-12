{ 12 января 2022 }

Министром информации Казахстана стал человек, известный своей русофобской позицией

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

На фоне назначения министром информации Казахстана человека, настолько известного своей русофобской позицией и крышеванием крайних националистов, что с ним отказалось иметь дело отечественное Россотрудничество (спасибо возглавляющему его Евгению Примакову), возник большой вопрос о том, куда пойдёт Казахстан и какое его ждёт будущее под управлением нового президента. Не понимать, какое это впечатление произведёт в Москве, Токаев не мог — он не вчера живёт на свете. Посчитать, что компромисс с теми, кто помянутого министра в его правительство двигал (кто-то же его двигал) из местных националистов, пантюркистов и прочей публики такого рода важнее, чем отношения с Россией и собственным русским и русскоязычным населением, конечно мог, но больно уж это для нас плохой сигнал на будущее, в том числе ближайшее.

Русофобия — термин для автора не слишком характерный, но если дела на постсоветском пространстве пойдут дальше именно так, как они пока что идут, в том числе на Украине, в Молдавии, Прибалтике, Закавказье и Средней Азии, а теперь, судя по всему, и в Казахстане, именно это явление станет символом приверженности местных элит открытой дерусификации. Что для Соединённых Штатов, Евросоюза и Турции вещь замечательная и для того, чтобы дать соответствующий сигнал о лояльности им и нелояльности России со стороны местных бабаев, тоже. Вопрос только, на хрена НАМ такие люди во главе соседних стран? И вот этот самый вопрос назначение министра информации Казахстана заставляет задать уже даже не его президенту, а, при всём к нему уважении, руководству нашей собственной страны.

Как в результате всё обернётся, увидим. Но получать от России в критический для себя момент помощь, а сразу после этого (да что там, в разгар событий, которые далеко ещё не закончились, хотя не исключено, что президент Токаев искренне думает, что всё, самое опасное для него, позади) наносить Москве открытое публичное оскорбление — вещь в высшей мере недипломатичная и для политика такого ранга, как президент страны, непростительная. Впрочем, может быть он и в самом деле не в курсе, кого именно на те или иные посты назначает. Главное, чтобы эти люди с его непосредственными противниками завязаны не были. Такое тоже может быть. Очень уж кадровый резерв у президента Токаева, судя по тому, что он явно вступил в жёсткие контры с ближайшим окружением Назарбаева и его семьёй, мал…

Евгений Сатановский


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