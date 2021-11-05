Марк Милли решил сохранять и развивать контакты с военным руководством Китая и России

Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли отметил, что американским военным нужно сохранять и развивать контакты с военным руководством Китая и России, поскольку именно эти три страны сегодня играют решающую роль на мировой арене, а война с нами и китайцами Америке не нужна. До крайности любопытная точка зрения, особенно если следить за тем, что вытворяют в сфере межгосударственных отношений американские законодатели, дипломаты и все прочие представители американских властей, а также, что пишут и говорят американские медиа. Судя по ним, война с Россией и Китаем Америке, напротив, нужна, причём как можно скорее. Главное, чтобы Москва и Пекин в их противостоянии с Вашингтоном держались порознь.

Ещё лучше было бы, если бы они сцепились бы между собой, дав американцам возможность передушить их поодиночке. Но раз уж шанс на это исчезающе мал, давление на обоих этих главных геополитических соперников Соединённых Штатов можно только наращивать. Информационное, санкционное, идеологическое, политическое — любое. Плюс военные провокации и непрерывное зондирование российской и китайской обороны в поисках слабых мест. Плюс давление на партнёров — и своих, чтобы они с Москвой и Пекином контакты минимизировали, даже если это затрагивает их жизненные интересы, и наших (России и Китая), уж какие они у нас есть. И уже после всего этого — сотрудничество там, где это Америке будет выгодно.

К примеру, директор ЦРУ Уильям Бернс, бывший посол США в Москве, с Патрушевым приехал переговоры по кибербезопасности вести? Приехал. Вёл? Вёл. Даже, говорят, успешно. И тут одна проблема: говорить с американским начальством можно. И договариваться с ним, когда это ему до зарезу нужно, можно. Только верить ему ни в чём нельзя. Нет там такого человека и не будет его ни при каких раскладах — если это учитывать, так чего же контакты с Вашингтоном не поддерживать? Милое дело. Только следить надо за их руками, ни одно слово не воспринимать, как что-то серьёзное, пока не получены не только подписи, которые сами по себе ничего не стоят, но и гарантии, а также не включён реальный, простой и действенный механизм проверки — двойной, тройной, а хоть бы и десятерной, если ситуация того требует.

Не исключено, что мы так действовать научимся. В конце концов, Путин умеет вести переговоры, поддерживать контакты и налаживать связи даже с такими вязкими партнёрами и открытыми противниками, как Эрдоган, не доводя дело до лобового столкновения. Да и Иран, как чётко видно по поведению иранцев в Сирии, для нас если и партнёр, то исключительно ситуационный. Что называется, имея таких друзей, врагов уже не надо — они сами с этой ролью с успехом справятся. На внешнюю сторону отношений он не реагирует, в реальных действиях сдержан, оскорбления и провокации игнорирует, свою линию гнёт, по крайней мере в вопросах, которые считает по-настоящему важными… В общем, интересный получается расклад. Посмотрим, что из него в итоге выйдет.