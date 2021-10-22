Министр обороны ФРГ, дама с двойной фамилией, сообщила, что НАТО «должен продемонстрировать» России готовность применить оружие. Ужасно интересно, особенно если вспомнить, чем в прошлый раз применение Германией оружия против России закончилось. С тех пор, правда, 76 лет прошло, наверное в Германии об этом многие забыли, но если придётся снова вспоминать… Германию у нас в качестве противника в будущей войне поминают особо, причём на всех уровнях. Это Путин к ней и к немцам хорошо относится, исходя из особенностей его трудовой биографии. Газопроводы туда тянет, немецким владеет, с канцлерами ФРГ не без удовольствия общается… А много кто из остального населения страны на нынешний Берлин смотрит с бо-ольшим прищуром.

Глянешь на карту — зона оккупации нынешняя бывшего СССР ещё та. Чистый 1943 год. Прибалтика, Украина, Молдавия… В Белоруссии у европейцев и американцев не срослось, но в Грузии — вполне. Да и в остальном Закавказье, Средней Азии и Казахстане они вместе с турками активничают, как у себя дома. Гнать пора поганой метлой, и давно, только команды пока начальство не даёт. Ждёт чего-то. Причём насчёт НАТО, Евросоюза и всего прочего альянса, с американцами, канадцами и прочей Австралией и Японией, обольщаться не стоит. В прошлую войну Гитлер тоже не в одиночку СССР атаковал. Вся Европа, включая нейтралов, на его стороне была. А что Великобритания и США нас использовали против Третьего рейха, так они после войны с немцами и поляками вместе по нам же и ударить собирались.

Случайно тогда не срослось. Но, говоря о временах нынешних, когда явно родившаяся сильно после войны немецкая дама, выполняющая в новом, Четвёртом рейхе, функции главы военного ведомства, намекает на готовность войны НАТО с Россией, каковую применение против нас оружия и начнёт… Она вообще-то понимает, что после этого существование НАТО как альянса и всех, входящих в него или союзных ему стран станет фактором более, чем неопределённым? При нынешнем уровне вооружений, имеющихся у России в арсеналах, это не есть фигура речи. Что до самой Германии — останется она после этого в нынешнем виде и состоянии или нет, даже вопросов задавать не стоит. Не останется. Но если с точки зрения почтенной фрау эта игра стоит свеч — отчего же. Пускай попробуют…