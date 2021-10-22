Хочется иногда задать несколько наивных и, наверное, даже глупых вопросов самому себе. Не начальству же их задавать? Оно, во-первых, занято, чего ему голову морочить? Во-вторых, всё равно не ответит. То ли не может, то ли не хочет оно отвечать на такие вопросы, справедливо полагая это лишним, вредным и пустяшным занятием. А нукеры его, внесистемной оппозицией до икоты напуганные, и вообще за провокацию сочтут. С них станется… Так что, спрашиваем себя и только себя — лично. Это же пока у нас не возбраняется? В рамках демократии, закона и царящих в стране и её высших эшелонах либеральных свобод, действующей конституции (или Конституции — столько их за последние 100 лет было, что уже и не разберёшь, с заглавной или прописной буквы это слово надлежит писать) и элементарного здравого смысла.

К примеру, Украина, о которой у нас только ленивый не думает и не говорит. Отрезало-то её по живому. Ну, есть те, кто хотел бы все вопросы решить просто: отдать Киеву всё, что там хотят, повиниться и возместить, что скажут в том объёме, который укажут. Кто из корысти, кто из искренней неприязни к собственной стране и ещё большей к её начальству, а кто и по дури, которой в самых, вроде бы, творческих, образованных и интеллигентных людях столько… Но мы этот неконструктивный подход сразу исключим. Заратустра его применить в данной ситуации никак не позволяет. Так вот, есть на Украине полным полно людей, и во всех ветвях власти, и в силовых структурах, и в расплодившихся без меры на её территории националистических обществах и организациях наши враги. Что с ними делать?

Враги откровенные, заклятые и пока совершенно безнаказанные. Кто из них с русским языком в этой стране борется и его запрещает (ну, и тот же мадьярский заодно, в Закарпатье). Кто с любыми формами общения и связи с Россией, от транспортного до информационного. Кто людей убивает, в том числе на Донбассе. Или отсекал Крым от воды, электроэнергии и коммуникаций с украинской территорией. Другие устраивают диверсии и провокации, подают иски в международные инстанции и обустраивают у себя всё и всех, что только России враждебно, включая проведение у наших границ маневров НАТО, явно направленных против нашей страны, составляет санкционные списки и выносит приговоры в отношении российских граждан… Что с ними со всеми делать?

Составлять самим проскрипционные списки этих людей? Выносить им приговоры в отечественных судах? Назначать награды за их головы и ввести по примеру Соединённых Штатов Америки службу маршалов, которые эти приговоры будут приводить в исполнение, где бы их ни отыскали? Требовать их выдачи российскому правосудию? Подавать иски в международные суды и трибуналы — не догоним, так согреемся? Или просто занять территорию Украины и заняться их выловом и привлечением к ответственности, в соответствии с тяжестью совершённых преступлений? Под это и смертную казнь в действие можно ввести — чёрт с ней, с Европой и с чёрт с ними, с Соединёнными Штатами. Пускай ненавидят, лишь бы боялись…

В принципе — это единственный разумный способ поведения в данной ситуации, хотя понятно, что вести себя так мы не будем. А будем медленно, неторопливо и безрезультатно, устами Марии Захаровой и Василия Небензя, обличать, указывать, отругиваться и глотать одно оскорбление за другим, как мазохистам, которыми мы в данном случае являемся, делать и положено. Ну, а наши украинские и западные «друзья», которые нас давно раскусили, продолжат хлестать нас по щекам, раз уж мы их, в точном соответствии с Библией, подставляем. Старый философский принцип, в соответствии с которым Ахиллес так и не догонит никогда черепаху… Интересно, надоест нам это когда-нибудь, или так бесконечно продолжаться и будет? Напомним: вопросы к самому себе. Это же пока можно?