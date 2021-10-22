Сценарий будущего. Россия-Украина. И не только.

Сидя в тёмной, тёмной комнате, люди с тёмными, тёмными мыслями, планируют тёмные, тёмные дела… Именно этой старинной детской страшилкой можно точнее всего охарактеризовать все новации по нашему поводу, которые упорно и последовательно вводят украинские начальники. Чтобы оправдать твёрдую репутацию Украины, как государства, основная историческая черта которого — г-внистость, что ли? Нет, там место и для жуткой завистливости находится, и для предательства, и для низкопоклонства перед сильным, и для звериной жестокости по отношению к слабым, и для жуткого провинциального снобизма, и для хитрой вороватости, и для куркулистой жадной хозяйственности… Но всепобеждающая г-внистость у всех, кто идёт в украинскую власть, доминирует.

Что им плохого, кроме хорошего нынешнее российское начальство сделало, непонятно. Да и начальство прошлое, тоже, отсчитывая эпоху за эпохой и правителя за правителем, до самого Сталина включительно. И ведь они сами, которые с Украины, в основном всем, происходившим в СССР на протяжении последних десятилетий его существования и руководили. Заметно, к чему это привело. А уж до чего они довели саму Украину, вырвав её из состава единой страны и начав кроить и перекраивать под себя… Ну, какие управленцы, такие и результаты. И кто им в этом виноват? Причём, что заметно, безо всякой привязки этого самого их руководства к конкретной национальности! Хоть украинское оно там у них, хоть русское, армянское, татарское, еврейское или какое другое, всё равно г-но на г-не получается и г-ном погоняет.

Как они умудряются так всё выстроить, зная украинцев более, чем хорошо, дружа с ними, породнившись с ними, проведя там половину детства и имея оттуда и родителей, и жену со всей её и своей роднёй, ума не приложить. То ли селекцию какую-то предварительную промеж себя проводят, то ли воздух в Киеве во властных кулуарах особо вредоносный, ядом пропитанный… Но бес с ними со всеми, которые нынешнее украинское начальство. Не о них речь — о нас. Как мы допустили, чтоб с Украиной такое сотворили и безо всякого сопротивления продолжали дальше творить? Нацификация страны там идёт полным ходом и ни к чему иному, кроме войны между Украиной и Россией не приведёт. А что война эта по сути будет гражданской, её организаторов и вдохновителей ни разу волновать не будет. Что им и та, и другая страна?

Если Россия внутри себя взорвётся, им же лучше будет. Что до Украины — Украиной больше, Украиной меньше… Что она, Обаме по ночам сниться будет? Байдену? Нуланд с Остином? Блинкену с Хиллари Клинтон? Камале Харрис? Им что Порошенко, что Аваков, что Коломойский, что Ахмедов, что Кулеба с Зеленским — вчерашний день, прошлогодний снег, отработанный пар, использованные презервативы. Пока нужны — нужны. Как своё выработают — в помойку и забыть об их существовании. Какая такая Украина, где это вообще? Как было с Вьетнамом и Лаосом, Камбоджей и Ираном, Ираком и Ливаном, а теперь происходит с Ливией, Афганистаном и Россией. И, кстати, завтра будет с Турцией, Саудовской Аравией и Израилем, а то и со всей вместе взятой Европой, от Польши и Германии до Норвегии и Великобритании.

И вот тут вопрос. Раз уж Украина всё равно оккупирована своим собственным начальством и оно всю её историю кроит и перекраивает так, чтоб от России, русского языка и русских, как народа, там и следа не осталось, а нам с ней всё равно рядом жить и никуда от неё не деться, какого чёрта делать вид, что это не оторванная от единой страны волею исторических судеб территория, как и все прочие республики бывшего СССР, а самостоятельное государство? Оно им не стало и стать не может и не хочет. Пытается под кого-то лечь — понятно. И это было бы их право и их дело, кабы не пытались они делать это явно против России и против своей собственной сути и своего народа. Какого чёрта всякая мелкая сволочь должна там людей бесконечно притравливать на их родню, однокашников, друзей и соседей, делая их врагами? Зачистить её под ноль и всё! Делов-то!

Китай воссоединился с Гонконгом и Макао? Да. Воссоединится с Тайванем, сколько бы для этого не потребовалось времени, сил и средств? Да. Мирным путём, значит мирным. Силовым, значит будет так. А мы чем от Китая в этом отличаемся? Тем, что они восстанавливают империю, становясь по пути сверхдержавой, а мы её распустили, разворовали и продали невесть зачем, почём и кому? Так никогда не поздно обратить вспять колесо истории, начиная как раз с Украины. Всё равно не будет там ничего хорошего ни в отношении нас, ни в отношении её самой. Либо воссоединение в единое государство или союз государств нас ждёт, либо распад и уничтожение России. На выбор. Причём выбор этот не наш — его за нас, вопреки нам и против нас сделали. Как именно действовать — опыт есть. И в Гражданскую, и в Отечественную было уже. А христианский Б-г Троицу любит.