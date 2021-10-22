Интересное на Валдайском форуме

Много чего интересного на Валдайском форуме российский президент сказал. Тем более, что говорит он всегда живо, образно и непринуждённо. Ну, что человек умеет делать, так это с журналистами и экспертами общаться так, чтобы им скучно не было. Мало кто это умеет. Что до сути дела — кому она, конечно, из присутствовавших была интересна, что происходит далеко не всегда: для многих из западников главное — задать «коварный» вопрос и наблюдать, выкрутиися Путин или нет (пока что у него это всегда получалось, хотя иногда выглядело не слишком корректно, когда очень уж доставали), больше всего запомнилось, насчёт поставок газа в страны Евросоюза его: «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост». И ведь не придерёшься! Именно так ситуация и выглядит, с какой стороны ни гляди…

Докторам не нравятся их собственные лекарства? Так их никто и не просил их выписывать. Точнее, выписывали они их нам, а рикошетом пока что всё ударило по Европе. Новые энергетические технологии не сработали и не сработают. Шантаж Москвы, попытки рэкета (иначе ситуацию с “Северным потоком — 2″ назвать язык не поворачивается), бюрократические проволочки и задержки с сертифицированием трубопровода с тем, чтобы он вошёл в строй попозже, ударили только по Европе. Новые правила заключения контрактов? «Газпром» на них ещё больше, чем раньше заработал. Европейцы же могут сказать спасибо Польше и Украине с их бесконечными спекуляциями на тему газового транзита и отношений с Россией в целом.

Кого им ещё благодарить? Ну, разумеется, американцев. Могут помахать рукой Катару и Алжиру, обещания которых по части газа рассеялись, как туман над Янцзы. Самих себя могут благодарить. Да, кстати, Варшава и Киев рвутся в число операторов “Северного потока — 2″? Наверняка для того, чтобы укрепить этот проект и ускорить его ввод в строй! Или наоборот? Почему-то кажется, что верно последнее. Впрочем, Путин до такой степени, в мелких подробностях, с цифрами описал на Валдайском форуме ситуацию с поставками газа из России в Европу… Чего ещё от него хотеть? Кому тепло и электричество нужно, те, сотрудничая с Россией, их получат, как те же венгры. Кому нет — «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост». Каждый, в конце концов, сам выбирает свою судьбу. Кто европейцев может заставить перестать дурью маяться?