Приостановка работы миссии НАТО в Москве

Сергей Лавров объявил о приостановке с 1 ноября работы миссии НАТО в Москве. Понять можно. Они нам, мы им… При этом можно сколько угодно наших начальников обвинять в том, что во всём, что теперь может между нами произойти, они будут виноваты. Не будут. Россия на все провокации в свой адрес (ладно, не на все, а ПОЧТИ на все) отвечает, но делает это строго соразмерно, не более, чем уровень очередной подлянки (вежливее назвать эти безобразия язык не поворачивается) стоит и исключительно в ответ, что называется, по-джентльменски. И очень зря. В драке не тот побеждает, кто все правила соблюдает, особенно, если это драка без правил, а тот, кто противника быстрее и ловчее уконтрапупит. Причём так, чтобы тот не мог встать и ему ответить — не на что было бы ему вставать и отвечать нечем.

Что с НАТО у нас ничего путного не получится и получиться не может, было понятно давным давно. Собственно, ещё до Майдана и задолго до Крымской весны, когда миссию альянса в Москве возглавил Роберт Пшель, мелкий, мелочный, на редкость тупой, эгоистичный и самовлюблённый польский полковник, надутый индюк и дурак, который Россию и всё русское на дух не переносил и этого не скрывал, было понятно, что это осознанный выбор руководства НАТО, более чем ясно символизирующий, чего нам от этих ребят ждать. Не случайно, когда его на передаче у Соловьёва спросили, понимает ли он, что НАТО своими действиями превращает Польшу в мишень и будущее поле боя против России, после которого от неё мало что останется, он надменно сказал, что его лично это не волнует: его дантист живёт в Брюсселе.

«Ах ты ж сукин сын, пся крев, пшеклента дефензива», — хотелось ему ответить, но этого ему никто тогда не сказал, как и то, что их с его дантистом в одну братскую могилу в этом самом Брюсселе, если что не так пойдёт, и уложат. Не одна же Польша за НАТОвские авантюры платить будет? Так что ему лично за спиной у альянса точно не отсидеться. Да и кому удастся отсидеться? Столтенбергу, что ли? Исчерпано терпение — пока дипломатов, что Лавров предельно ясно и обозначил. А вот когда оно у военных и политиков будет исчерпано, тогда или тычинка вдребезги пойдёт, или пестик пополам. Чего наши не хотели и не хотят, так что всяческие в свой адрес закидоны НАТО долго терпели и пока ещё терпят. Однако, хотя бы перестали делать вид, что когда им пысают в глаза — это Б-жья роса. Ну, хотя бы до этого дозрели. Тоже хорошо для начала.