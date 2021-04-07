Оказывается, путь к миру на Донбассе — вступление Украины в НАТО. Целый президент украинский об этом сообщил. Зеленский. Одновременно Украина, продолжая обстрелы Донбасса, обвинила Россию в эскалации напряжённости там и перемещении военных подразделений к её, Украины, границам (?!), отказалась проводить переговоры по Донбассу в Минске “в связи с враждебной риторикой белорусского руководства” (процесс, в рамках которого они проходят, напомним, “Минский”, а риторика Лукашенко, которого Зеленский, ничтоже сумняшеся, пытался, вместе с поляками и прибалтами свергнуть, вряд ли может быть дружественной) и потребовала вывести из состава переговорщиков представителя Донбасса (без объяснения причин). Ну, и американцев на нас в очередной раз с их “озабоченностью” натравила. Так те теперь озабоченные и ходят.

Поскольку говорить с украинским руководством незачем и не о чем, попробуем порассуждать обо всём происходящем без его участия и без учёта его мало теперь кому интересного мнения. Шоу, может быть, и должно продолжаться, но это уже никакое не шоу, а полноценная трагикомедия, точь в точь по миниатюре того же Зеленского “Леонид идёт на войну”, тех времён, когда он ещё не пытался играть роль президента Украины, а спокойно и за неплохие деньги юморил. Оно у него много лучше получалось. Украина в НАТО – это базы НАТО на территории Украины. Базы НАТО на Украине – это пять минут подлётного времени до Москвы, не говоря уже об угрозе Крыму, Крымскому мосту и положению России в Чёрном и Азовском морях. Эти базы НАТО на Украине придётся уничтожать, причём превентивно. И зачем такой большой стране с её ядерными электростанциями такое гигантское счастье?

Нет, ну, может, Украина без НАТО не может, но НАТО-то она зачем? С учётом, что присутствие альянса на Украине, а тем более вхождение её в состав альянса – это война с Россией. И, может, Киев полагает, что все члены НАТО спят и видят эту священную войну во имя Украины, но если это так, то полагает он сильно неправильно. Достаточно вспомнить сравнительно недавнюю историю, когда такой же фортель, сбив наш самолёт, пытался отчебучить Эрдоган, притом, что Турция как раз член НАТО, причём военная промышленность и армия её на два порядка лучше, чем украинские. Все уклонились. Опять же, в Пятидневную войну России с Грузией 2008 года, где был НАТО? Какой-нибудь урок из ситуации с Абхазией и Южной Осетией Украина для себя извлекла?

Бессмысленно рассказывать глухому, как устроен мир. И он даже не виноват, он так устроен. Так же, как бессмысленно рассказывать киевскому руководству, как принято вести себя в приличном обществе и как стоит и, наоборот, ни в коем случае не стоит, разговаривать с Россией. По любому не усвоит. Нечем. Но всё, что следовало, американцам объяснили. Дальнейшее – их выбор. В конце концов, их же никто не напрягал. Все местные проблемы исходят от них самих и их украинских клиентов, так что решаются они легко. Киев начинает себя вести конвенционально и больше никого не напрягает, как сейчас. Американцы перестают его на нас натравливать. На Донбассе мир. Крым больше не отрезан от воды и электричества. Транспортное сообщение между Россией и Украиной восстановлено. Об Украине в НАТО все забыли, и пускай живут. Чего ещё им надо, идиотам?!