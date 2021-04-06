Американский дом престарелых и Турция

Россия НЕ заставляла Соединённые Штаты вводить санкции против турецкой компании, занимающейся экспортно-импортными операциями в сфере ВТС и её руководства. Это исключительно суверенное, чисто американское решение. Точно так же, как решение руководства России продать Турции системы С-400 и решение руководства Турции купить их и поставить на вооружение. Однако, к действиям Конгресса и Госдепартамента Соединённых Штатов, направленным против Турции, ни Кремль, ни ГРУ, ни СВР, ни “русские хакеры”, ни лично Путин отношения совершенно точно не имеют.

Что наш Первый, Байденом, что ли, руководит? Им, конечно руководят – буквально на помочах водят и слова самостоятельно сказать не дают, но точно не мы. Верхушка американской политической элиты – это не наш дом престарелых и мы его обитателям не нанялись памперсы менять. Сами пускай справляются. Благо, у нас этот период уже был и давно прошёл – ещё в 80-х. Ну, он и у американцев пройдёт когда-нибудь вместе с их собственной “гонкой на лафетах”. А уж, что к тому времени от Америки останется… У нас вон, полстраны пока что уцелело.

Турция формально союзник США. Причём не самый последний – вторая армия в блоке НАТО. Давить на неё так, как это делают американцы, бесполезно. При этом они обращаются с Анкарой именно так, как белому человеку положено вести себя с туземцами. Дикари и дикари, что с них взять? Напугать, приструнить, если не понимают с первого раза – придавить… И это самое глупое, что только можно придумать в отношении турок. Гордые вспыльчивые восточные люди. Да и история у них минимум раза в два длиннее американской.

Им не дадут F-35, выбросив из этой программы так, что они на этом потеряли несколько сотен миллионов долларов? Ну, если бы в мире не существовало других альтернатив… В своё время им с системой “Пэтриот” тоже долго морочили голову и крутили всё, что только нашли крутящегося в организмах. Как следствие, они у нас С-400 и купили. И, судя по американским санкциям, это ещё не конец истории. Поскольку чем-чем, но открытым рэкетом в американском стиле Россия точно не занимается и к туркам относится уважительно.

В конце концов, мы с ними воевали дольше, чем Соединённые Штаты Америки на свете существуют. И чем все эти войны в итоге кончились, помнят и в Турции, и в России. Поневоле научились взаимодействовать. Так что, несмотря на все существующие между нами противоречия, мы с ними отношения до такого уровня, как это на пустом месте делают американцы, не напрягаем. Хотя, повторим, это их выбор. В отношении России их тоже никто не заставлял санкции вводить. Невольно закрадывается мысль: может, они там, в Штатах, просто идиоты?!