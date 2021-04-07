КПРФ запрещает дистанционные уроки

КПРФ запрещает уроки информатики. Коммунисты продолжают доить корову дистанционного образования. В предверии возможной третьей волны пандемии эта тема снова может стать актуальной.
Вчера депутат от КПРФ Лебедев внес в Госдуму законопроект о запрете дистанционного и электронного обучения в начальной и средней школе. Всё прекрасно. Только дистанционное обучение и электронное обучение – это разные вещи. Под электронное обучение подпадают любые электронные технологии, оно с легкостью может быть очным. Программирование на компьютере, электронная доска, электронная книга или фильм.
Ради якобы заботы о здоровье детей КПРФ предлагает запретить уроки информатики с использованием ПК или, например, робототехнику. Это же электронные вещи. Оставить только карандаш, бумага и деревянные счёты – как в советской школе, учиться по нормам времён юности Зюганова.