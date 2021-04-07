КПРФ запрещает дистанционные уроки

Энергичная женщина в платке напирала, что предмет “Православная культура” в школе просто совершенно необходим и строго спрашивала учителя географии: – Вот вы – географ. Как вы можете преподавать нравственность детям? Географ томился и отвечал. что-то невнятное. А у [Читать...]

Бритни Спирс призналась, что берет уроки математики. Поп-звезда занялась этим, чтобы помогать своим сыновьям с домашней работой. В интервью журналу People певица призналась, что записала детей в школу с довольно строгими правилами, и ей приходится заниматься с сыновьями: - [Читать...]

ВОПРОСЫ НЕДЕЛИ: 1. Какое влияние на российскую политику окажет избрание А.Лебедя губернатором Красноярского края? 2. Насколько обоснованы предположения о возможном расколе КПРФ на съезде 23 мая? Мартин Шаккум, президент Фонда “Реформа” 1. Избрание Лебедя губернатором резко ускорит пока [Читать...]

ВОПРОСЫ НЕДЕЛИ: 1. Исполнилось шесть лет лидерству Геннадия Зюганова в КПРФ. Как Вы оцениваете его персональную роль в становлении и деятельности КПРФ? 2. Как можно объяснить лидирующую позицию Евгения Примакова в президентском рейтинге «Итогов»? Мартин ШАККУМ президент Фонда [Читать...]

В последнее время военно-патриотическое воспитание молодежи у нас в стране как-то не в чести. Усилиями “демократических” средств массовой информации самим словам “патриот” и “военный” пытаются придать негативный оттенок. В Красногорске с этим подходом не согласны ни взрослые, ни [Читать...]