Забавная это тема — сокращение численности российской миссии при НАТО. Ну, в 90-х и 2000-х у начальства нашего какие-то иллюзии были, насчёт будущего страны и её отношений с западным блоком. Опять же, жульё и ворьё, составившее новую отечественную элиту прогрессивного и либерального толка, готовы были распродать навынос хоть саму страну, хоть все её секреты и национальные интересы, чем с успехом и занимались. А некоторые в немалом количестве и до сих пор с успехом занимаются — не будем показывать пальцем. Впрочем, на них хоть показывай, хоть нет, ничего не изменится. Обпоказывались уже. Что до российской миссии при НАТО — это не столько ценный источник информации, сколько приятная и необременительная синекура.

Можно, конечно, туда и кого-то серьёзного на работу заслать из тех, кто ещё в этой категории у нас остался — если вообще остался. И если ему так захочется, он там вполне может и делом заняться. Мало ли какие у людей в этом мире хобби? Можно каких-нибудь блатных. У нас же Анна Чэпмен в Соединённых Штатах работала и даже, вроде как, лицом нашей разведки там была. Или каким-нибудь другим её местом. Мало ли у организма человеческого частей… Так что, по части нашей миссии при НАТО — нужна она или нет, кому именно и зачем нужна, утверждать что-то сложно. Пускай начальство само с ней разбирается. Как, впрочем, оно в любом случае и будет делать. Хоть закроет пусть её к чёртовой матери. Всё равно от неё в наших с НАТО отношениях ничего не зависит и зависеть не будет.

Альянс нам не друг, им не будет и изображать дружелюбие даже и не пытается. Точнее, он балансирует на грани понятий «противник», «потенциальный противник» и «враг», и в какой конкретно момент громыхнёт большая война между нами и участниками НАТО — один Г-дь знает. НАТО включил в свой состав бывшие страны «Варшавского договора» и активно работает над превращением их в будущий плацдарм войны с Россией и главную будущую жертву этой войны, после которой от них ничего, кроме руин и радиоактивного пепла не останется. То же самое происходит на постсоветском пространстве, и далеко не только в Грузии и на Украине. Причём даже срок этой войны более или менее понятен. От пяти до десяти лет максимум. Хотя могут и подкорректировать…

Скорее всего, только наличие Путина во главе страны пока эту ситуацию сдерживает, а как его не станет, все на неё навалятся всерьёз. И те, кому она в принципе интересна исключительно как потенциальный рынок собственных товаров и источник сырья, в каковом качестве мы и так с успехом пребываем, начиная с 90-х, последние три десятка лет. И бывшие провинции, ставшие независимыми странами, которые не случайно русский язык у себя дружно искореняют и даже конкретные сроки по этой части назначили, при абсолютной импотенции в этих вопросах российского начальства и его невнятной риторике, про соотечественников и защиту прав русскоязычных. На этом фоне наш ответ на сокращение миссии России при НАТО? Да не вопрос! Только какой ответ?

Можем ответить как всегда, что и делаем. Выступает Мария Захарова, язвительно клеймит и обличает, журналисты её слова транслируют, публика рукоплещет. В особо тяжёлых случаях говорят Песков, Лавров и Путин. По нарастающей. По Библии: «В начале было слово». Хотя у нас оно и в конце истории почти всегда остаётся единственным, что можно наблюдать — по крайней мере в открытом информационном поле. И это, наверное, мудро, хотя дико раздражает. Ну, а если говорить об адекватном ответе… Первое. Следа от НАТО и всех остальных внешних игроков не остаётся на всём постсоветском пространстве — включая Прибалтику. Для чего придётся восстановить единую страну. Второе. То же самое, касательно Восточной Европы. Третье. Всей Европы. И зачем нам тогда миссия в том Брюсселе?