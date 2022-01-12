В Госдуме хотят импортозамещения национальными киногероями

Щедрую оценку нашему кино дала зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко. По ее словам, у нашего кино и мультипликации есть все предпосылки для конкуренции с западными аналогами, чья героика продолжает влиять на наших детей. А у страны — большой список как реальных исторических личностей, так и вымышленных персонажей.

Первая реакция — скепсис: как бы не испачкать нашим нынешним кино всех этих героев. Вот начистоту: вам впечатались в душу или хотя бы в память славные героические летчики, танкисты и майоры наших последних блокбастеров? Нам вот почти сразу забылись, в отличие от фронтовых героев советских картин. Запомнился только князь Владимир, но и тот в блевоте насилующий свои же штаны, а не с крестом в сердце. Очень хотели изобразить сложную личность, но, возможно, так здорово разбираются в первом и так далеки от второго, что в памяти прочно засела картинка князя именно ДО, а не ПОСЛЕ.

Но потому и нужно нашему кино браться за сложные задачи! Иначе ведь не только не догоним других, но и вовсе сдуемся до совсем уж местечковых поделок. Правда, браться нужно при условии, что на ошибках будут учиться, а доверять проекты начнут людям, искренне верящим в героев, которых выводят в кадр, а не пилящим с их помощью бабло на гонку за все еще американской мечтой.

И пока совершенно непонятно, как планируют решать ключевую дилемму: создавать очень нашего героя с риском, что его не поймет мировая (и даже наша массовая) аудитория, или клепать диснеевских мистеров-богатырей с российской наклейкой, способных импортозамещать уже привычных детям Халков и Торов. Наши читатели в курсе, как нас раздражает второе, но и здесь ведь есть смысл: наши малорусские, универсальные герои могут со временем занять нишу западных, при этом именно у наших творцов останется рычаг управления ценностями, которые можно вкладывать в героев, а через них — и в детей.

И если наш богатырь стилистически будет больше похож на Капитана-Америку, чем на Илью Муромца, однако ценности нести станет именно наши — мы готовы и потерпеть.