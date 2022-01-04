Евросоюз настаивает на включении в переговоры с США и НАТО с Россией о стратегической стабильности

Евросоюз настаивает на включении его, как отдельного игрока, в переговоры с США и НАТО с Россией о стратегической стабильности. Аргументы? Лучше всего тут подходит фраза товарища Саахова в исполнении бессмертного Этуша из «Кавказской пленницы»: “Обидно, да?!” Ничего другого, чтобы объяснить, на кой чёрт России о гарантиях своей безопасности говорить с кем-то, кроме главного организатора её проблем — Соединённых Штатов и контролируемого ими военного блока — Североатлантического альянса, придумать нельзя. Пока же, обиженные тем, что их взрослые мальчики в игру не берут, чиновники Евросоюза подпрыгивают на месте, стараясь казаться круче, чем они есть, с обычным для них в последнее время: «А как же мы»?!

Люди никак не осознают, что вопрос их личного престижа, который выражается в непременном желании присутствовать везде и всюду, в качестве затычек во всех бочках, не опирающийся на то, что они и в самом деле могут быть где-то нужны для дела, а не для того, чтобы совать палки в колёса, нести высокопарную чушь (они это любят), предъявлять бесконечные претензии и выставлять условия, выполнить которые, не утопив какое угодно дело, изначально невозможно, и они это прекрасно знают, но из вредности эти условия выдвигают, ни о каких последствиях не думая, не имеет к происходящему вокруг ни малейшего отношения. Были бы они другими и могла бы их надутая, как жаба на болоте, от ощущения своего величия, контора принести пользу, их бы позвали. А так — зачем? И кому они вообще нужны?

Быть кем-то и стараться казаться им — разные вещи. Принести пользу Евросоюз никому не может, включая входящие в его состав страны. Вреда приносит много. Евробюрократы, типа Жозепа Борреля, могут возмущаться сколько угодно тем, что их открыто игнорируют в будущих переговорах. Но если на них американцы давно внимания не обращают, с чего бы такого рода извращениями страдало российское руководство? Если уж Байден для каких-то своих внутренних целей очень захочет, у него всегда есть возможность в личном качестве рассказать им — всем вместе взятым или порознь, о чём шла речь на переговорах и чем они завершились. Что, впрочем, они и так узнают — из той же прессы. Между прочим, хороший источник информации для высокопоставленных шишек из официального Брюсселя.

Они же все там за свободу информации и прессе своей стопроцентно доверяют? Ну, так и в чём вопрос? Благо, за собственно военную составляющую переговоров отвечает не Евросоюз, а именно НАТО, в котором вся Европа, а также Канада и Турция, состоят. Ну, и Пентагон. Точнее — в порядке приоритетов, Пентагон и НАТО. Было бы очень странно, если бы Вашингтон с Москвой договорились, а Брюссель сказал «нет». Особенно в текущей ситуации, когда еврочиновники делом доказали свою беспомощность, некомпетентность и прочие отрицательные с деловой точки зрения качества и в кризисе вокруг Украины, и в обеспечении энергобезопасности Евросоюза. На редкость жалкое они производят впечатление. Увы. Помнится, в 90-е нам предлагалось на ЕС ориентироваться?! Какой был бы ужас…