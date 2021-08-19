В этот раз Евросоюз «на расслабоне». Проблемы беженцев — нет.

Для иммиграции варианты следующие: Иран (со злыми шиитами), Пакистан (со злыми талибами), Туркменистан (с Бердымухамедом и пустыней Каракум) и Таджикистан (где тебя скорее всего возьмут в рабство).

Это вам не средиземноморская Сирия, где можно на надувном матрасе добраться до Турции, а там и до Италии — рукой подать.

Европейцы будут аккуратно выражать озабоченность и с любопытством смотреть видосы, как развратным бабам (простоволосым) рубят головы.