{ 19 августа 2021 }

Евросоюз «на расслабоне»

Рубрики: [политика]  [Фейсбук]  

В этот раз Евросоюз «на расслабоне». Проблемы беженцев — нет.

Для иммиграции варианты следующие: Иран (со злыми шиитами), Пакистан (со злыми талибами), Туркменистан (с Бердымухамедом и пустыней Каракум) и Таджикистан (где тебя скорее всего возьмут в рабство).

Это вам не средиземноморская Сирия, где можно на надувном матрасе добраться до Турции, а там и до Италии — рукой подать.

Европейцы будут аккуратно выражать озабоченность и с любопытством смотреть видосы, как развратным бабам (простоволосым) рубят головы.

Сергей Мардан


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