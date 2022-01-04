{ 4 января 2022 }

Зеленский пообещал, что украинские военные в 2022 году смогут сфотографироваться в Крыму, Донецке и Луганске

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Ещё немного о жизни соседнего дурдома. Президент Украины Зеленский в новогоднем обращении к народу своей страны обещал, что украинские военные в наступающем 2022 году смогут сфотографироваться в Крыму, Донецке и Луганске, а квартиры им он выделит на юго-востоке Украины. Про Крым он предусмотрительно не упомянул — там земля дорогая и у него там недвижимость, за которую он исправно платит — на Крым у него явно свои виды. Ну, чего ещё ждать от этого мелкого, злого, не по делу говорливого жлоба? Чем может, тем людей привлечь и старается. Не ему же по этим счетам платить придётся. Другие люди заплатят — кровью. Чего ж ему им, пока они ещё живы, золотые горы не пообещать? Вдруг купятся. Ему ещё надо пытаться в президенты переизбраться!

С другой стороны, напомнил Зе про обещания Гитлера устроить парад вермахта в Москве, которые Сталин выполнил. Правда, не совсем так, как это и фюрер, и его армия себе представляли. Изрядный был парад. Много тогда по Москве военнослужащих Третьего рейха прошло, с генералами во главе. Правда, под конвоем и с поливальными машинами сзади, которые асфальт после них мыли, чтобы и следов от того «парада» не осталось нигде, кроме кинохроники. Оч-чень впечатляющие кадры. До сих пор до глубины души пробирают. Пересмотрел бы их Зеленский, что ли, перед тем, как своим воякам обещания давать? Немцы тогда смогли не просто в Москве на параде сфотографироваться, они навечно в истории остались. Но явно не так, как хотели.

Идиотские заклинания президента Зе, насчёт соседей (намёк на нас), которых он в гости ждёт не с танками и пушками (?!), а с водкой и холодцом (странный продукт для того, чтобы нести его в качестве закуски в гости) — наверное то ли представляются ему юмором, то ли с его точки зрения выглядят, как примирительный жест. Эдакое, широкое и радушное приглашение к диалогу. Прийди к нам, сосед наш Путин, и водки с холодцом захватить не забудь, поскольку свою поляну нам накрывать уже нечем, да и жаба душит, а к халяве от России мы привычные. Ну и, понятное дело, газу подбрось. Но не напрямую, а по хитрым схемам, через давно организованные Киевом европейские подставные лавки, чтобы, как привыкли, украсть можно было. Как-то не слишком это вдохновляет для душевного разговора. Но по шее дать очень хочется…

Евгений Сатановский


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