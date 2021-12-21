Первая реакция на российские предложения по достижению стратегической стабильности со стороны американцев и НАТОвских чиновников понятны: что-то можно обсуждать, но в целом неприемлемо. Более, чем предсказуемо. Им же тогда придётся свернуть всю работу по придушиванию России военным путём, оставив для достижения этой цели только агитацию, пропаганду, вербовку, шпионаж и, на худой конец, диверсии. То есть вернуться к 50-60 годам. Время незабвенного майора Пронина и его визави с британской стороны, Джеймса Бонда… И это притом, что с точки зрения возможного лобового столкновения с Москвой, с учётом новых технологий, малой кровью никак не обойдётся. Пауэрсом там пожертвовать, или ещё кем…

Ну, интересно, каким будет официальный ответ западной стороны и реакция на него нашего начальства. Она же должна быть? Не для того такого рода предложения выкатываются, чтобы когда в ответ послали подальше, именно туда тихо и с грустью на морде лица пойти. Тут уже свои не поймут — и сильно. Не стоит переоценивать глубину любви нашего населения к начальству после всего, что оно, население, последние 30 лет наблюдало. Так что, если ему просто предложат в очередной раз утереться своими хотелками… Пошлют же нас обязательно. Не хватает только Байдену после Афганистана ещё и на исходные позиции в Европе отступить. Ему и демократам этого республиканцы и конкретный Трамп не простят. А вся внешняя политика Америки, как известно, не более, чем отражение политики внутренней.

Чертовски любопытная ситуация. Может окончиться чем угодно. А поскольку особых рычагов давления на Россию, да ещё и в связке с Китаем, ни у кого нет… Крайне «вовремя» США организовали новую холодную войну на два фронта. Тем более, что на Ближнем Востоке у них одинаково кисло и с турками, и с арабами, и с иранцами, и с Пакистаном. Индия им точно в драке с Китаем не поддержка, а против нас она и вовсе ничего не имеет. Франция так американцам за всё, что в последнее время от них по части её доли на мировом рынке вооружений получила «благодарна»… Что до ФРГ, интересно, какова будет признательность немцев Америке за надвигающуюся зиму, притом, что простой “Северного потока — 2″ никого в России ни в малейшей степени не трогает: «Газпром» от взрывного роста цен на газ в Европе только выиграл — и сильно.

Прочные позиции США в Восточной Европе (кроме Белоруссии и Венгрии, которая ведёт себя прагматично и это ей только в плюс) — это, конечно, здорово. Но воевать за Украину, Польшу, Прибалтику и Грузию с Румынией и Чехией Байдену тоже не имеет никакого смысла. Одно дело, притравить их на Россию и, как ни странно, Китай (казус Украины и Литвы тут очень показателен). Риторика и военные учения, штурм и натиск, базы и опорные пункты НАТО, немного денег и оружия и очень много обещаний, чтобы повысить самооценку — понятно. Но воевать всерьёз?! А если те предложения, которые сделаны Россией, не будут приняты, это означает именно такое развитие событий. И похоже, что тот или иной выбор США делать придётся. А дальше будет, как будет. Страны эти, конечно жалко. Людей. Так ведь, что с дураками поделаешь…