Журналисты пытаются выяснить, что означает заявление о готовности НАТО «работать над укреплением доверия с Россией, в случае деэскалации ситуации с Украиной». Сохраняя при этом в абсолютной неприкосновенности неприемлемый стиль общения с Москвой, весь традиционный набор угроз в стиле «только суньтесь на Украину, мы вас…» и утверждения насчёт того, что их отношения с Украиной никого не касаются. В общем, всё, как всегда. Они будут делать что хотят, где хотят. Им можно. Мы не должны делать ничего даже на своей собственной территории. Их сфера интересов — весь мир. У России таковой нет и быть не может. Всё, что делают они, не несёт для России никакой угрозы и не может быть предметом дискуссий. Любое не только действие, но и слово с российской стороны — это прямое вмешательство в их внутренние дела.

Не очень понятно, о каком «укреплении доверия» между Россией и НАТО может идти речь. Россия молча глотает оскорбления и нотации, исполняет, что ей предписано и держит рот на замке, а за это с ней какая-нибудь очередная западная сволочь благосклонно поговорит и, может быть, даже заедет с визитом или позволит заехать к ней, покормив чем не жалко и разрешив откачать в европейские или американские банки очередные несколько десятков миллиардов долларов? Шикарное предложение. Более, чем привлекательное. Исключительная по своевременности щедрость души, широта и открытость к диалогу. Так и хочется ударить себя в грудь, вскрикнуть по-латыни «Моя вина!», раскаяться, посыпать голову пеплом и навсегда уйти на край географии, замаливать грехи в отшельничьем скиту.

Что ответит и ответит ли что-то начальство на очередную глупость, высказанную от имени НАТО в адрес России, не будем даже предполагать. Может, что-нибудь и ответит. Выйдет к народу Мария Захарова, съязвит и до следующей оказии скроется с глаз широкой публики. Может, нет. На каждый чих реагировать… Что до «мер по укреплению доверия между Россией и НАТО» — это даже не смешно. Какое тут может быть доверие? Доверие к Мавроди, который очередную пирамиду финансовую в стиле МММ разворачивает? Доверие к Чубайсу, объявляющему об очередной приватизации? Доверие к Горбачёву, расписывающему преимущества «нового мышления»? Или доверия Красной Шапочки к волку? Что мы, до такой степени идиотами выглядим, что ли?

Нет, ну, может оно, конечно, с западной точки зрения именно так и происходит. Огромная страна, сверхдержава, которая внезапно кончает сама с собой, разгоняет всех, кого держала под контролем, на вольные хлеба, сама уничтожает свою военную мощь ни за понюх табаку, самороспускается и ей начинают руководить мелкие аферисты и абсолютные идиоты, готовые за право жить на пенсии на Западе кому угодно там пятки лизать. Не исключено, кстати, что пара-тройка дебилов, которые по привычке рвутся торговать первородством за чечевичную похлёбку, найдётся и сейчас. Им же «укрепление доверия с НАТО» сулят! Можно будет в командировку в Брюссель за госсчёт съездить. Хотя зачем им теперь этот арабо-африканский город… Ну, увидим, что будет.