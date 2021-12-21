Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма

Против выступили две страны: США и Украина. Что показательно до крайности и в очередной раз подтверждает, по крайней мере для всех тех, кто способен хоть что-то в этом мире понимать, о чём идёт речь в конфликте вокруг Украины и её противостояния с Россией. Что там насчёт покаяния перед Киевом и передачей под его управление Крыма наши идиоты, по неизвестной никому причине именующие себя либералами, головы морочат? И тут уже неважно, какие у них в прошлом заслуги перед отечественной культурой. Кнут Гамсун был гордостью всей Норвегии, великим писателем и вообще нобелевским лауреатом. А потом Гитлера искренне поддержал. И вся его слава была умножена им самим на ноль.

Совершенно бесполезно говорить о правах человека, свободе религии, морали, совести и каких угодно других высоких материях, если вы нацист, выступаете за нацистов или, что то же самое, против борьбы с их героизацией. Яснее ясного — Украина строит неонацистский режим, Соединённые Штаты её крышуют, европейцы помогают по мере сил и возможностей, хотя и чуть более стеснительны в проявлении своих чувств. Война-то по ним прошлась. Помнят ещё, на генетическом уровне, как это было… Соответственно, точно также, как Вторая Мировая война стала неизбежным следствием Первой Мировой, возрождение и обеление нацизма в Восточной Европе и на постсоветском пространстве неизбежно приведёт к новой большой войне или серии войн. И достаточно скоро.

Альтернатива — исчезновение с карты России, чего многие искренне хотят. К примеру, в результате её самороспуска, как было с СССР. По Сокурову. Чья беседа с Путиным на встрече последнего с СПЧ по своим последствиям для оценки трезво мыслящими людьми происходящего в стране и вокруг неё значит много больше, чем вся творческая деятельность почтенного режиссёра вместе взятая. Обидно, конечно, но он вряд ли более велик, чем тот же Гамсун. А когда вот-вот могут начать говорить пушки и в воздухе пахнет порохом, музы могут и помолчать. Они, конечно, молчать не хотят — не привыкли. Но тогда можно узнать, как относятся к позиции в ООН США и Украины по героизации нацизма все те люди, о словах и делах которых в последние годы у нас так много споров?

Наша оппозиция, уж какая она в стране есть, что по этому поводу думает? Наши моралисты и совесть нации — общественные деятели и деятели культуры, не говоря уже о представителях прогрессивной прессы? И, если можно, без долгих рассуждений о том, что страна наша до крайности плоха и несовершенна, прошлое её ужасно, настоящее отвратительно, а будущее темнее тёмного. Что до Путина, то и сам он плох, и всё его окружение плохо, и те, кто его поддерживает, плохи, и те, кто не выступают против него — тоже, и все они скопом заслуживают наказания, без которого не будет им прощения, как по тупости своей ФБК Каспарова открыто и заявляет. Просто пусть скажут: были США и Украина правы, голосуя в ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, или нет. И всё. Ничего сложного, разве не так?