Очередные санкции в отношении России

На фоне подтверждения всеми государствами-членами Евросоюза санкций в отношении России, вне зависимости от того, под каким предлогом они были введены, демонстративного затягивания сертификации и пуска “Северного потока — 2″ (новый немецкий канцлер уверяет, что никакой политики в этом нет, но почему-то в России ему никто не верит) и много чего ещё (решение суда в Нидерландах по принадлежности Киеву скифского золота из музеев Крыма в данном случае только верхушка айсберга), предложение России американцам и Североатлантическому альянсу в целом по взаимным гарантиям безопасности радует чёткостью, предметной ясностью и всем тем, что отличало политику Москвы во времена, когда она была именно политикой, а не набором ничем не оправданных уступок. Ну, подождём, что американцы ответят. Мяч теперь на их стороне поля. Пускай думают.

Кстати, думать в этом случае придётся и их европейским, а может быть и не только европейским союзникам. Новая большая война в Европе, когда и если она всё-таки произойдёт, целиком и полностью будет их осознанным выбором. Они к атаке на Россию явно готовятся, причём к атаке с применением ядерного оружия. Было бы более, чем странно, если бы в Москве на это никто в конечном счёте не отреагировал. А поскольку до сих пор просчитать Путина ни в какой по-настоящему важной ситуации ещё никому не удавалось, события явно будут развиваться не по западному сценарию и уж точно не по сценарию Киева, если, конечно, можно предположить, что там существует какой-либо реальный сценарий, а не набор абсолютно волюнтаристских авантюр, рассчитанных на то, чтобы Россию спровоцировать на удар по Украине, поднять крик на весь мир о её агрессии и тут-то все Зеленского спасут и денег ему подбросят.

В российском предложении хорошо то, что оно однозначно и прямо указывает, что именно для России неприемлемо и с точки зрения её безопасности, и с точки зрения того, как именно она должна быть обеспечена, и с формальной стороны: что и где необходимо прописать, какие должны быть под это даны гарантии и какие методы проверки того, что они соблюдаются. Больше никаких джентльменских соглашений, устных договорённостей между «друзьями» и прочей ахинеи времён Горбачёва и Ельцина. Джентльменские соглашения можно заключать между джентльменами. С шулерами их не заключают и даже обсуждать их с ними бессмысленно. Хотя бы это российские политики и дипломаты за истекшие с распада СССР 30 лет усвоили. Что вовсе не значит, что их не будут пытаться облапошить, обмишурить, надуть и обвести вокруг пальца всеми возможными способами.

Что поделать, приходится иметь дело с такими людьми. Им, главное, уступать нельзя ни в чём. Иначе схарчат с костями и не подавятся, как это не раз происходило много с кем в новой и новейшей истории. Впрочем, ситуация, с точки зрения опасности для самих Соединённых Штатов, много опаснее, чем в годы Корейской войны или Карибского кризиса. Понимают это в Вашингтоне или нет — вопрос, но российское начальство сделало всё возможное для того, чтобы довести ситуацию до руководства США и его партнёров по НАТО самым недвусмысленным образом. Что будет, если они к этим предупреждениям не прислушаются и опять начнут Ваньку валять, предположить можно. Ничего хорошего. Ну, кто пойдёт в рай, тот пойдёт в рай, а кто сдохнет, тот сдохнет. Включая тех, кто будет пытаться работать на противника внутри страны, вне зависимости от статуса и заслуг. На войне, как на войне. Иначе и не бывает.