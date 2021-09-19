То, чего следовало ожидать, произошло. Уже третий день из за рубежа идёт беспрецедентная атака на российскую политическую систему, причём идёт тогда, когда формируется новая власть. В атаке участвуют западные журналисты, правозащитники, политики и чиновники.

Основной целью атаки стала дискредитация выборов и делегитимация российской власти в целом. Ключевыми заказчиками атаки стали Европарламент, одобривший скандальный доклад, с рекомендацией не признавать избранную Государственную думу, БДИПЧ ОБСЕ, отказавшееся под надуманным предлогом присылать своих наблюдателей на российские выборы, Госдепартамент США, одобривший это решение.

Последний удар был нанесен за несколько часов до начала голосования, когда был принят антироссийский доклад Европарламента. Тогда же должно было состояться и заседание ОБСЕ в Варшаве, на котором планировалось осуждение России, однако его проведение было заблокировано нашей страной.

Это не первый случай. В 2018 году, во время президентских выборов Британией было инспирировано т. н. «Дело Скрипалей». Цель была та же — дискредитация России, власти, делегитимация выборов. Однако все произошло в точности до наоборот. Давление на Россию привело к возмущению людей и активной поддержке президента.

В принципе, на Западе давно могли понять, что особенность российского общества — неприятие давления извне и готовность отвечать ударом на удар. Кто не понял — пусть почитает историю Великой Отечественной Войны. Запад, а не СССР, пал тогда под ударами врага. Вот и сегодня Запад напомнил нам, кто является главным противником России и вызвал протест. Но не белоудавочный, а нормальный, здравый протест основной массы людей, недовольных постоянным вмешательством в нашу жизнь тех, кого мы неоднократно побеждали.

Результатом этого вмешательства стал тот факт, что единственная партия, стоящая на прозападных позициях и выступающая за сдачу Россией своего суверенитета, а именно «Яблоко», терпит сокрушительное поражение и, скорее всего, окончательно перестанет существовать в обозримом будущем (она и сейчас существует только как огрызок девяностых), а Партия власти набирает дополнительные очки.

Перед этими выборами многие эксперты заявляли о том, что консолидирующей эффект «Крымского консенсуса» остался в прошлом, тема патриотизма уже не так актуальна, как прежде, а общество больше интересуют социальные и экономические последствия пандемии. Это в значительной степени так и было. Однако Запад своим высокомерием и постоянным и беспардонным вмешательством в выборы не позволяет забыть россиянам о внешней опасности. Результатом стал приход на участки и голосование за «Единую Россию» многих избирателей, до этого не проявлявших активную гражданскую позицию. Вмешательство Запада стало важным фактором мобилизации «гражданского большинства», дало партии власти, как минимум, несколько дополнительных процентов.

Нельзя списывать со счетов и «афганский фактор». Приход к власти в Афганистане радикалов из движения «Талибан», активизация других фундаменталистских групп, в том числе ИГ, привели к резкой дестабилизации ситуации в регионе. В России хорошо помнят террористические атаки и понимают всю опасность повторения ситуации конца девяностых — начала нулевых. Тогда справиться с терроризмом удалось только благодаря политической воле и решительным действиям Путина. Сегодня угроза терроризма также является фактором мобилизации людей в поддержку партии власти.

В заключение стоит признать успешным включение в партийный список «Единой России» на первой и второй позициях двух самых популярных министров, Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. В условиях роста внешних угроз и агрессивной западной антироссийской кампании, этот шаг оправдал себя. Энергичные действия России по защите своих рубежей в период афганского кризиса и решительные шаги российского МИДа по отстаиванию интересов страны и недопущению вмешательства со стороны Запада в нашу внутреннюю политику стали серьезным фактором, играющим в пользу «Единой России».