{ 9 июня 2021 }

Атака на ЛДПР

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Депутат Василий Власов заявил, что задержание блогера Юрия Хованского — атака на ЛДПР. Судя по контексту, это действительно атака на партию перед выборами.

По словам Власова, силовики знали о песне ещё с 2014 года, и Хованский тогда давал объяснение полиции. Три месяца назад песню начал раскручивать блогер Просто Стас, который обвинял Хованского и ЛДПР в желании его посадить. Просто Стас отрицает, что писал донос на Хованского, но доноса и не надо было. Кампания по борьбе с оправданием терроризма сама обратит внимание на подобные вещи. Особенно на северо-западе России, где силовики по этой теме сейчас особенно активны. Не забываем и о кампании по борьбе со трэш-стримами, Хованский — это тоже формат грязных свинских стримов.

С точки зрения политики — это безусловно звоночек ЛДПР, как была посадка Фургала. ЛДПР уже открестилась от Хованского, но имиджевый удар нанесен. Если бы Хованский был помощником депутата от ЕР, то на него бы не обращали внимание.  

Методичка


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