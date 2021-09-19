Политические ристалища

На политических ристалищах сошлись консерваторы и либералы, патриоты и западники. А жена купила вдобавок к маленькой сушилке большую — урожай яблок очень уж в этом году велик. И теперь режет их на плоские дольки, аккуратно удаляя сердцевину, и сушит, сушит и сушит, набивая получающимися в итоге яблочными чипсами банку за банкой. Одно радует: затихли идиотские лозунги, обещания и призывы, призванные добиться одного: чтобы запомнили люди, под каким номером стоит та или иная партия в листке для голосования и в урочный час отметили там именно её. Вот, этот час настал. Голосуй — или проиграешь, — говорят политики. Голосуй, не голосуй, всё равно получишь х-й, — привычно откликается электорат. А жена морозит малину и черноплодку, и сушит на зиму шиповник.

Настал день голосования. Точнее, три дня. Волеизъявляй — не хочу. Опять же, с учётом коронавируса и острого нежелания идти куда-то, где много людей (вакцинация вакцинацией, но кто его знает, чем всё в итоге может обернуться) можно и по удалёнке отголосовать. Удобно же! А жена квасит капусту с морковкой, маринует огурцы и небольшие крепенькие «сливки» — удлинённые продолговатые помидоры с укропом и чесноком, а круглые перекручивает со сладким перцем, тем же чесноком и луком, в умеренно острое лечо. Урожай в этом году очень уж хорош. Грех не переработать. Кто-то к чему-то призывает и что-то рекламирует, аж заходится. А у жены полно работы: надо частично заморозить, а частично превратить в варенье крыжовник и красную смородину. Благо — ещё внуки их за лето изрядно подъели.

Банки строем встали на полках, морозилки до верху забиты. И это при том, что голубику, клубнику и жимолость мелкие смололи сразу, как только те созревали. И та же участь постигла лесные орехи с большого куста, растущего у самого въезда в посёлок, молочно-восковые, как молодая кукуруза. Её, кстати, тоже в этом сезоне досталось вволю: хоть и покупная, но сваренная, натёртая солью, ещё горячая, она была чудо, как хороша. Ну, и с дынями и арбузами повезло: небольшие, но сладкие — сахарные. Уходили на потоке… Интернет был забит призывами к «умному голосованию», мультипликационными и видеороликами, насчёт того, как плоха власть и почему нужно её непременно валить — естественно, в пользу оппозиции. А уж какой, системной или нет, тут всё от заказчиков этой продукции зависело. А жена всё варила и закручивала…

Особенно повидло из слив и из яблок под агитацию удавалось и домашние цукаты. За или против призывали голосовать, неважно. И оладьи из выращенных на огороде кабачков и цуккини удивительно хорошо шли, понятное дело, со сметаной. Ну, а под заунывные, по большей мере, словно голос выпи на болоте, рассказы чиновников из правительственных ведомств и публичные, под камеры, отчёты их верхнему начальству, производимые двумя типами голосов: либо басом, либо дрожащим, как овечий хвост, регентским дискантом, удивительно хорошо картошку было жарить. На смешанном, двух, а то и трёх типов масле, аккуратно нарезанную и чуть присоленную, с мелко наструганным и карамелизованным репчатым луком, под конец процесса, залив сверху парой-тройкой яиц… Демократия и гласность, конечно, вещь хорошая, но и о доме забывать не след!