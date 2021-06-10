Политические кружева

Интересно украинское начальство свои кружева политические плетёт. Репарации с России после возвращения под власть Крыма и Донбасса — это сильно, с фантазией и размахом. Это прямо-таки даже по-имперски. Вспоминается невольно Тордесильясский договор 1494 года о разделе мира между Португалией и Испанией. В принципе, Украина на тех же основаниях и с теми же итоговыми результатами может заключить соглашение о разделе, скажем, России между ней самой и Японией: Токио Южные Курилы, Киеву всё остальное. В споре об островах Сенкаку же Зеленский Японию против Китая поддержал? Пускай и его Япония против России поддержит. Можно даже вооружённой силой.

Или, скажем, может провернуть ту же историю с Турцией. Та ему Донбасс, а он ей от России всё, что у Эрдогана у нас, как зона интересов Анкары помечено: от Поволжья до Якутии включительно. Урал там, Сибирь, Алтай, Забайкалье… Правда возникает вопрос с Причерноморьем, Приазовьем и тем же Крымом, которые, как и половина сегодняшней Украины в недавние исторические времена были Турцией или под Турцией, и именно Россия эти территории их у неё отвоевала, но это они как-нибудь решат. В аренду туркам сдадут, что ли? Или на беспилотники их обменяют… Эрдоган против наверняка не будет, да и американцы с европейцами вряд ли будут возражать. Им ещё самим как-то по собственным проблемам с турками договариваться надо, а Эрдоган пассажир тяжёлый…

Что до новой игрушки Киева, списка коренных народов Украины, тут Киев совсем сбрендил. И ладно бы одних русских оттуда вычеркнули. Хотя бы понятно было: мстит Зе и мстя его ужасна, хотя и безмозгла до крайности. А также нагла и провокационна. Но оставить там, помимо украинцев, только крымских татар, крымчаков и караимов — это надо совсем уже в безумие самоубийственно-берсерковского типа впасть. Или, говоря по-русски, с дуба рухнуть, что, видимо, с украинским начальством и случилось. Что тяжело больное оно на всю голову — это и раньше было известно, но что до такой степени… Срочно лечить пора, пока ещё чего не натворило. Причём в принудительном порядке. Методами Шойгу и Герасимова, раз Зеленский других уже явно не понимает.

Греки на территории нынешней Украины появились за три тысячи лет до Зеленского. Итальянцы — считая римлян, за две. Как, впрочем, и евреи. Что до болгар, венгров, румын, армян, валахов, цыган, турок и поляков, чехов и словаков, белорусов и татар, русинов и немцев… Там и французы, вспоминая Де Рибаса, Ланжерона и Дюка де Ришелье, не менее коренной народ, чем украинцы. Про русских даже и говорить не приходится. Хотя что спорить с больными людьми? Исчерпала себя нынешняя украинская власть. Полностью исчерпала. Как там звали Акелу, когда он промахнулся? «Мёртвый волк»? Вот, и Зеленский теперь мёртв, хотя он этого ещё не понимает. А Байден не Маугли, во всех смыслах этого слова. Спасать его шкуру он точно не будет.