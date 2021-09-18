Выборы у нас идут своим чередом

Попытки на них повлиять извне, своим. Крики о русских хакерах, которые могут попытаться испортить всю малину на, скажем, приближающихся выборах в Германии, просто распространяя компромат на ведущих немецких политиков, своим. При этом никто ничем не подтверждает русское происхождение хакерских групп, которых в этом обвиняют, как, кстати, и то, что информация, которая порочит этих самых политиков, не является чистейшей правдой, но это уже дело десятое. Ну, скажем, гонят на них волну не русские хакеры, а конкуренты. Но ведь это совсем не так интересно! Или, к примеру, все эти люди и вправду так плохи, как о них пишут в сети. Так ведь если из-за этого за них не проголосуют — это будет хорошо для Германии?! За это спасибо надо говорить!

К примеру: вы знаете, что сосед собирается жениться на воровке или отравительнице. Или соседка выходит замуж за маньяка и серийного убийцу. Надо об этом предупредить? Нет, если не надо, тогда конечно. Пускай все идут навстречу своей судьбе. Но если хоть немного подумать… Особенно, когда речь идёт о Германии, стране, где настучать на ближнего своего, дабы предупредить правонарушение, дело святое. И если соседи ФРГ понимают, что те, кто может после выборов возглавить эту страну, её похоронят, разве не их долг это предотвратить? Но это если смотреть на всё с обывательской точки зрения. А если так, как на жизнь обычно глядят политики, всё совсем иначе. По Оруэллу. «Все животные равны, но некоторые равнее других». Бессмертная всё-таки книга, «Скотный двор».

К примеру, Меркель не только можно, но и нужно наставлять Путина насчёт того, должен или не должен сидеть Навальный, как в России должны проводиться выборы и кто к ним должен или не должен быть допущен. То же самое касается и диалога Борреля с Лавровым, да и всех прочих европейских и американских политиков, когда и если они снисходят до диалога с туземными лидерами, каковыми всё наше начальство без сомнения для них является (с чем прогрессивно мыслящая российская интеллектуальная и политическая элита, преисполненная привычного для неё самоуничижения, без сомнения согласна). Обратное недопустимо категорически. Ни при каком раскладе не должно туземцам людей высшей расы поучать.

Когда понимаешь, как это устроено, сразу куда-то девается наше вечное недоумение, насчёт того, почему с Россией европейцы (и американцы) так себя ведут, обида на это и попытки объясниться. Не надо никому ничего объяснять. Не в коня корм. Что толку перед всей этой животиной раскланиваться, когда под их выставленной напоказ наглостью, вечным чванством, нудными нотациями про то и про это, показушным самомнением и самовосхвалением, лживым ханжеством и всеми прочими, от рождения до смерти присущими западным политикам качествами, кроется самое обычное скотство. В конце концов, не хотят вести себя, как нормальные люди, пускай хоть удавятся. Им ещё пока с Путиным сильно везёт. Он Германии симпатизирует, да и к Европе особо ничего не имеет. После него куда веселее будет.