Эстонские выборы

В очередной раз в Эстонии выборы. Очередной кандидат в президенты потребовал от России сопредельные территории. Немного, не до Урала, но с такой уверенностью, как будто он в прошлый раз за ними очередь занимал, отошёл ненадолго, вернулся, а тут она как раз и подошла. Немного от Псковской области, немного от Ленинградской… И тут даже не то странно, что требует — в этом, как раз, ничего нового нет, а то, что пока никто из наших оппозиционеров и широкой на жесты как бы либеральной общественности его пока не поддержал. Чем, в конце-концов, Эстония хуже Украины и почему Крым надо Киеву вернуть, а те земли, на которые претендуют вольные эсты, нет? Их тоже можно НАТО под военные базы или полигоны впарить. Ничем не хуже Крыма.

Кандидат, конечно, так себе. Дедушка у него ССовец, каратель. Сам евроскептик. Может, из-за этого у него так с поддержкой в российской политшизе плохо? Вот, если бы он был за единую Европу, тогда конечно. Тогда за него можно и нужно было бы горой встать. А так… Что до земель, которые этот потомок нацистов и куда более отдалённый — средневековых эстонских пиратов (у шведов эсты столицу в ранее Средневековье разграбили, после чего те её в Стокгольм и перенесли), у нас с большим гонором требует, это, понятно, обсуждать никто не будет. Но для порядка, не следует ли ему и всем его соседям напомнить о том, что в этом году ровнёхонько исполняется 300 лет Ништадтскому миру, в соответствии с которым территория нынешней Эстонии не только у Швеции Петром I отвоёвана, но и куплена НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА.

Засим, не Таллину у Москвы надлежит земли требовать, а скорее наоборот. Причём всей Эстонией, чохом да и, говоря по чести, всей Прибалтикой и прочими землями и водами. Чрезвычайно по-европейски будет выглядеть. В полном соответствии с добрыми старыми бюргерскими традициями Ганзы. Есть договор, деньги уплачены сполна, о чём есть соответствующие документы. Ну, и?! Да и куда Эстонии какие-то дополнительные земли? Для чего? Свои пустуют. Депопуляция в этой стране жуткая — вымирают эстонцы и разъезжаются, куда попало. Им при советской власти было, насколько можно судить, куда комфортнее, чем сейчас, несмотря на все на неё жалобы и обиды. Ни промышленности, ни туризма, ни перспектив. Дыра Европы…